Lubię go. Ale on jest najlepszym sprzedawcą wszechczasów (...) On właśnie wyjechał cztery dni temu (sic!) z 60 miliardami. Wraca do domu i ogłasza, że potrzebuje kolejnych 60 miliardów. To nigdy się nie kończy - mówił były prezydent USA.

Trump ponownie powtarzał słowa o tym, że doprowadzi do zakończenia wojny w Ukrainie, jeśli tylko wygra wybory. Ja to załatwię, zanim jeszcze wejdę do Białego Domu, jako prezydent-elekt, ja to załatwię. To musi się skończyć - zapowiedział.

Coś tu się nie zgadza

Kwota 60 mld dolarów, o której mówił Trump, to pieniądze uchwalone przez Kongres jeszcze w kwietniu, do czego Trump pośrednio się przyczynił, proponując zamianę wsparcia finansowego dla Kijowa na pożyczkę.

Ostatnia wizyta prezydenta Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych miała natomiast miejsce nie cztery dni temu, lecz w grudniu 2023 r.

Trump wielokrotnie zapowiadał podczas kampanii wyborczej, że zakończy wojnę w Ukrainie w ciągu jednej doby, nie podając szczegółów, lecz sugerując że chodziłoby o ustępstwa terytorialne i groźbę odcięcia pomocy z USA.

Jednocześnie w wywiadzie dla magazynu "Time" stwierdził, że "spróbuje pomóc Ukrainie" pod warunkiem, że Europa będzie to robiła w równym stopniu.



USA zapowiadają kolejne miliardy

Wiceprezydent USA Kamala Harris zapowiedziała w sobotę nową pomoc w wysokości ponad 1,5 mld dol. dla Ukrainy, przede wszystkim na odbudowę sektora energetycznego i pomoc humanitarną.

Harris, która przybyła do Buergenstock w Szwajcarii na dwudniową konferencję pokojową ws. Ukrainy, oznajmiła, że suma ta obejmuje 500 mln dol. z nowego funduszu na pomoc energetyczną.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w piątek, że w konferencji w Szwajcarii weźmie udział sto państw i organizacji międzynarodowych zjednoczonych "wspólnym celem trwałego i sprawiedliwego pokoju".