Trwa pierwszy mecz w grupie E piłkarskich mistrzostw Europy. Na stadionie Munich Football Arena walczą reprezentacje Rumunii i Ukrainy. Zachęcamy do śledzenia wyniku na żywo!

Kibice reprezentacji Rumunii / MOHAMED MESSARA / PAP/EPA

W poniedziałek rozpoczęła się rywalizacja w grupie E na piłkarskich mistrzostwach Europy. Jako pierwsze na murawę stadionu Munich Football Arena wybiegły reprezentacje Rumunii i Ukrainy.

Przed spotkaniem trudno było wskazać faworyta. Rumuni znakomicie prezentowali się w eliminacjach, wygrywając swoją grupę bez porażki, wyprzedzając m.in. Szwajcarów. Natomiast Ukraińcy zajęli trzecią lokatę, za Anglią i Włochami. O awans musieli walczyć w barażach, eliminując Bośnię i Hercegowinę oraz groźną Islandię.

Początek spotkania był dość statyczny w wykonaniu obu drużyn. Zdecydowanie częściej przy piłce utrzymywali się nasi wschodni sąsiedzi, ale nie przekładało się to na okazje do zdobycia gola.

Ukraińcy mieli inicjatywę, ale to Rumuni w 29. minucie wyprowadzili pierwszy cios. Wszystko zaczęło się od niecelnego podania golkipera Ukraińców Andrija Łunina. Piłka trafiła do Dennisa Mana, ten zagrał do Nicolae Stanciu, a piłkarz saudyjskiego Damac FC huknął zza pola karnego. Piłka jeszcze odbiła się od poprzeczki i wpadła w lewy górny róg bramki strzeżonej przez bramkarza Realu Madryt.