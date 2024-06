​Szwajcarzy zmieniają bazę treningową na mistrzostwach Europy w Niemczech z powodu złego stanu murawy. Kilka dni wcześniej szwajcarska federacja piłkarska złożyła oficjalną skargę na przygotowanie nawierzchni do UEFA.

Radość piłkarzy i selekcjonera reprezentacji Szwajcarii po golu strzelonym Węgrom / YOAN VALAT / PAP/EPA

Do dyspozycji Szwajcarów od początku zgrupowania w kraju gospodarza Euro 2024 było boisko na co dzień wykorzystywane przez czwartoligową ekipę Stuttgarter Kickers - Waldau Stadion na przedmieściach Stuttgartu.

Nie spełniało ono oczekiwań piłkarzy i selekcjonera Murata Yakina, ale mimo wszystko zdecydowali się nie zmieniać miejsca treningów, bo codzienna podróż na najbliższe alternatywne boisko przy stadionie VfB Stuttgart trwałaby zbyt długo.

Wkrótce okazało się jednak, że stan murawy na Waldau Stadion jeszcze bardziej się pogorszył i ostatecznie Helweci zostali zmuszeni do wykorzystania obiektu w dzielnicy Bad Cannstatt do przygotowań do środowego meczu ze Szkocją.

"Korzenie trawy w kilku miejscach są martwe, więc w poniedziałek i we wtorek będziemy trenować na boisku treningowym VfB Stuttgart, które jest w dobrym stanie. Po meczu ze Szkocją planowany jest powrót na Stadion auf der Waldau już na nowej murawie, ale stan nawierzchni zostanie najpierw sprawdzony w czwartek" - poinformowała w oficjalnym komunikacje szwajcarska federacja piłkarska.