Krakowska Wisła przegrała w Wiedniu z Rapidem Wiedeń 1:6 (0:5). Był to rewanżowy mecz 2. rundy eliminacji Ligi Europy. Tydzień temu drużyna ze stolicy Austrii wygrała przy Reymonta 2:1. Wisła zmierzy się teraz w 3. rundzie Ligi Konferencji ze słowackim Spartakiem Trnawa.

Zawodnik Wisły Kraków Angel Baena Perez i Jonas Auer z Rapidu Wiedeń. Kraków, 25.07.2024 r. (zdjęcie ilustracyjne). / Łukasz Gągulski / PAP

Przebieg meczu

Rapid dominował od samego początku i już w 6. minucie wyszedł na prowadzenie. Alan Uryga zablokował wprawdzie strzał Matthiasa Seidla, ale dobitka Guido Baurgstallera była skuteczna. Napastnik gospodarzy trafił do siatki tuż przy słupku.

Kolejne minuty były jeszcze w miarę wyrównane, ale potem Rapid kompletnie zdominował wiślaków, który nie radzili sobie z atakami rywala. Efektem tego były kolejne bramki, które gospodarze zdobywali bez większych problemów. Skutecznością imponował zwłaszcza Baurgstaller, który skompletował hat-tricka.

W 40. minucie Rapid mógł prowadzić 5:0, lecz Anton Cziczkan obronił rzut karny wykonywany przez Mamadou Sangare.

Na przerwę Wisła jednak schodziła z bagażem pięciu bramek, gdyż Serge-Philippe Raux skierował piłkę do siatki po rozegraniu rzutu rożnego. Dopiero w doliczonym czasie pierwszej połowy Angel Rodado oddał celny strzał na bramkę Rapidu.

W przerwie obydwaj trenerzy dokonali po trzy zmiany. Mecz miał bardziej wyrównany przebieg, gdyż Rapid nie forsował już takiego tempa. W 79. min Christoph Lang trafił jednak po raz szósty do bramki Wisły. Odpowiedź krakowian była tym razem konkretna, gdyż Rodado, po indywidualnej akcji i strzale z 16 metrów zdobył dla Wisły honorowego gola. Było to trzecie trafienie Hiszpana w obecnej edycji eliminacji Ligi Europy. Nie zmieniło to faktu, że dla "Białej Gwiazdy" jest to najwyższa porażka w historii klubu w europejskich pucharach.

Wisła zagra teraz w 3. rundzie eliminacyjnej Ligi Konferencji ze Spartakiem Trnawa. Pierwszy mecz za tydzień na Słowacji. Rapid będzie rywalizował w Lidze Europy z tureckim Trabzonsporem.

Składy

Rapid: Niklas Hedl - Moritz Oswald, Maximilian Hofmann, Serge-Philippe Raux-Yao, Jonas Auer - Mamadou Sangare (46. Dennis Kaygin), Lukas Grgic - Matthias Seidl (61. Dominic Vincze), Guido Baurgstaller (46. Furkan Dursun), Isak Jansson (61. Christoph Lang) - Drena Beljo (46. Noah Bischof).

Wisła: Anton Cziczkan - Bartosz Jaroch (46. Giannis Kiakos), Alan Uryga, Joseph Colley (77. Wiktor Biedrzycki), Rafał Mikulec - Marc Carbo, Patryk Igor Sapała (46. Mariusz Kutwa) - Angel Baena (66. Piotr Starzyński), Angel Rodado, Olivier Sukiennicki - Łukasz Zwoliński (46. Patryk Gogół).

Bramki: 1:0 Guido Baurgstaller (6), 2:0 Drena Beljo (24), 3:0 Guido Baurgstaller (30), 4:0 Guido Baurgstaller (35), 5:0 Serge-Philippe Raux (45), 6:0 Christoph Lang (78), 6:1 Angel Rodado (80).

Żółta kartka: Rapid - Isak Jansson.

Sędzia: Michael Oliver (Anglia). Widzów 19600.