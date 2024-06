Wyprawa Dream Line 2024 na Nanga Parbat intensyfikuje swoje działania. Na początku tygodnia Anna Tybor dotarła do obozu pierwszego, gdzie zespół zostawił depozyty na dalsze etapy wyprawy. W niedzielę Anna Tybor wyruszyła do obozu drugiego, gdzie spędziła noc. Dzisiaj planuje wrócić do bazy, a po krótkim odpoczynku, około środy lub czwartku, zespół wyruszy dalej do obozu trzeciego.

Anna Tybor / Materiały prasowe Po początkowo spokojnym tempie, sytuacja w bazie pod Nanga Parbat staje się coraz bardziej dynamiczna. Obecnie znajdują się tam już cztery agencje, co oznacza, że akcje górskie powinny nabrać szybszego tempa w najbliższych tygodniach. Oprócz Anny Tybor, zespół wyprawy Dream Line 2024 uzupełniają doświadczeni wspinacze i specjaliści. W skład zespołu wchodzi Tom Lafaille, z którym Anna Tybor zdobyła Broad Peak w 2023 roku, oraz fotograf i ratownik TOPR Jan Korlatowicz. Jan dołączy do ekipy na drugi szczyt Nanga Parbat, dokumentując wyprawę i wspierając zespół swoimi umiejętnościami ratowniczymi. Przed Anną Tybor stoi niezwykle trudne zadanie na Nanga Parbat. Po tym, jak pogoda zmusiła ją do rezygnacji z ataku na Dhaulagiri, cała jej uwaga skupia się teraz na tej wymagającej górze. Nanga Parbat, znana również jako "Nagia Góra", jest jednym z najbardziej niebezpiecznych szczytów w Himalajach. Anna, znana ze swojej determinacji i umiejętności, jest gotowa podjąć to wyzwanie, wykorzystując swoje doświadczenie i przygotowanie, aby osiągnąć sukces na tej legendarnej górze. Jeśli chodzi o narciarskie zjazdy na Nanga Parbat, pierwszy historyczny zjazd miał miejsce w 1990 roku, kiedy Hans Kammerlander i Diego Wellig podjęli się zjazdu ścianą Diamir, rozpoczynając go z wysokości 8025 metrów. Choć nie zaczęli z samego wierzchołka, ich osiągnięcie było przełomowe. W 2014 roku Elisabeth Revol i Tomek Mackiewicz kontynuowali eksplorowanie tej góry, rozpoczynając zjazd z wysokości 8000 metrów, co również wymagało częściowego zejścia pieszo przez trudne sekcje, co podkreśla wyzwania związane z narciarstwem na tym szczycie. Patronem medialny wyprawy jest m.in. RMF FM. Zobacz również: ​Judoczka Beata Maksymow-Wendt nie żyje. Miała 56 lat

Prezydent UEFA wskazał faworytów Euro 2024

Iga Świątek liderką rankingu WTA, ale zapewniła sobie coś jeszcze

Polska - Turcja. Dziś ostatni sprawdzian Biało-Czerwonych przed Euro 2024