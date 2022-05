Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel zdobywają 2. miejsce w klasyfikacji generalnej 41. Rajdu Podlaskiego – drugiej rundy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Załoga ORLEN Team w swojej Skodzie Fabii Rally2 evo na siedmiu z dziewięciu odcinków specjalnych stawała na oesowym podium, w tym wygrała pierwszą próbę otwierającą rajd. Dzięki uzyskanym punktom Kacper i Kuba nadal pozostają na fotelu lidera mistrzostw Polski.

To był trudny rajd, ale bez wątpienia najprzyjemniejszy, w którym startowałem. Sprawił mi wiele radości. Zaczęliśmy z wysokiego C. Pierwszy oes, mimo kilku błędów, pojechaliśmy bardzo dobrze. Drugi przejazd tego odcinka nieco mnie zaskoczył - dość mocno zniszczona trasa trochę wybiła mnie z rytmu. Sobotę zakończyliśmy pięknym oesem w mieście. Było tam tylu kibiców, że postanowiłem pojechać dla nich, by sprawić wszystkim jak największą radość. I chyba się udało. Dzień skończyliśmy jako wiceliderzy z bardzo małą stratą do Toma Kristenssona i Andreasa Johanssona. Niedzielne ściganie zaczęliśmy od dwukrotnie jechanej, najtrudniejszej próby rajdu - 21,90 kilkumetrowego odcinka Siekierki. Trudność polegała głównie na przejechaniu jej mądrze, bez uszkodzeń, co udało się nielicznym. Ostatnie dwie pętle rajdu to już sama radość z jazdy. Mieliśmy naprawdę dobre tempo, szczególnie na odcinku Glejsk. Tom był od nas szybszy, ale należy też pamiętać, że to Mistrz Świata Junior WRC, i do tego Szwed, więc bycie za nim na szutrowej rundzie to naprawdę wielka sprawa. Podsumowując jestem mega zadowolony z naszego tempa i tego ile wiedzy zgromadziliśmy. Z pewnością zaprocentuje to w przyszłości! Ogromne również podziękowania dla całego zespołu za ciężką i efektywną pracę, naszych partnerów za słowa wsparcia, jak i dla kibiców - za wytrwałość na odcinkach w tej deszczowej pogodzie - mówi Kacper Wróblewski, kierowca ORLEN Team.



Startowaliśmy tu pierwszy raz, więc tym bardziej cieszy nas wynik rajdu. Pogoda mimo, że dała popalić, to wbrew pozorom sprzyjała naszej pozycji na trasie. Myśleliśmy, że będziemy odkurzać odcinki, a tymczasem pierwsze przejazdy były po niezniszczonej jeszcze trasie. Oes w centrum miasta - super! Duże również brawa dla organizatorów za niesamowitą oprawę podczas ceremonii mety i rozdawania pucharów! Cieszy nas również fakt, że mimo tak trudnych i niekiedy przeprawowych warunków na trasie, pojechaliśmy ten rajd dobrze, mądrze i nawet nie zarysowaliśmy zderzaka. Dziękujemy za doping i do zobaczenia na Litwie - dodaje Kuba Wróbel, pilot Kacpra Wróblewskiego.



Kolejną rundą RSMP będzie 78. Rajd Polski. Zgodnie z nowym Regulaminem RSMP, do klasyfikacji rocznej liczone jest 7 najlepszych wyników z 9 zaplanowanych rund. W związku z tym załogę Wróblewski/Wróbel zobaczymy w dniach 8-10 lipca podczas 4 rundy mistrzostw Polski na litewskich szutrowych odcinkach specjalnych Rajdu Žemaitija.

41. Rajd Podlaski - klasyfikacja generalna RSMP:



1. Kristensson/Johansson (Hyundai i20 R5) 57:33,1 s

2. Wróblewski/Wróbel (Skoda Fabia Rally2 evo) +50,6 s

3. Jeets/Taniel (Skoda Fabia Rally2 evo) +1:25,1 s





4. Lubiak/Dachowski (Skoda Fabia Rally2 evo) +1:48,8 s

5. Bubik/Sadowski (Skoda Fabia R5) +1:53,6 s

6. Grzyb/Binięda (Skoda Fabia Rally2 evo) +1:59,9 s

7. Gabryś/Dymurski (Skoda Fabia Rally2 evo) +2:16,2 s

8. Typa/Sitek (Volkswagen Polo GTI R5) +2:55,2 s

9. Byśkiniewicz/Siatkowski (Hyundai i20 R5) +4:04,0 s

10. Kocik/Wach (Ford Fiesta) +5:43,5 s

Punktacja RSMP po 41. Rajdzie Podlaskim:

1. Wróblewski/Wróbel 62 pkt

2. Kristensson/Johansson 59 pkt

3. Grzegorz Grzyb 45 pkt

4. Lubiak/Dachowski 38 pkt

5. Gabryś/Dymurski 32 pkt

6. Byśkiniewicz/Siatkowski 24 pkt

7. Bubik/Sadowski 23 pkt

8. Szeja/Szeja 20 pkt

9. Typa/Sitek 14 pkt

10. Płachytka/Nowaczewski 13 pkt



