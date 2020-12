Romain Grosjean - francuski kierowca Formuły 1 Romain Grosjean, który miał poważny wypadek w trakcie niedzielnego wyścigu o Grand Prix Bahrajnu, wyszedł dziś ze szpitala. "Spotkałem się ze śmiercią i to najgorsze, co przeżyłem. Ale żyję, będę cieszył się każdą sekundą i każdym małym zwycięstwem bardziej niż do tej pory" - podkreślił.

