Sędziowie nałożyli na zespół dodatkową karę, co jeszcze bardziej skomplikowało ich sytuację w wyścigu. Mimo to, dzięki problemom innych ekip i nieoczekiwanemu zdarzeniu z udziałem teamu Cadillaca, AF Corse zdołał awansować na 12. pozycję, którą utrzymał do końca wyścigu.

Za zwycięzcami z Porsche Penske, na podium stanęły także zespoły BMW i Alpine, z Mickiem Schumacherem w składzie, co dodatkowo podgrzewało atmosferę rywalizacji.

W klasyfikacji generalnej WEC w klasie Hypercar prowadzenie utrzymuje zespół Hertz Team Jota, a cały sezon, którego kulminacyjnym punktem był wyścig w Le Mans, zakończy się 2 listopada w Bahrajnie.