Bartosz Kapustka i Kacper Kozłowski wracają do piłkarskiej reprezentacji Polski. PZPN opublikował listę powołanych na najbliższe zgrupowanie. Selekcjoner Michał Probierz sięga także po debiutantów: Michaela Ameyawa, Maxi Odeyele czy Mateusza Skrzypczaka.

Trener Michał Probierz i kapitan kadry Robert Lewandowski / Shutterstock

Reprezentacja Polski zagra 12 października z Portugalią i 15 października z Chorwacją. Oba mecze odbędą się w Warszawie.

Zaskoczeniem są na pewno dwa powołania dla piłkarzy Legii Warszawa, która ostatnia gra co najwyżej przeciętnie. Jednak akurat Bartosz Kapustka na formę nie narzeka. 27-latek zadebiutował w reprezentacji w 2015 roku a po raz ostatni zagrał w niej... w listopadzie 2016. Później jego karierę wstrzymały liczne kontuzje. Teraz Probierz przyjrzy się środkowemu pomocnikowi.

Selekcjoner ciągle szuka też defensywnego pomocnika. Tym razem wybór padł na Maxiego Odeyele. To urodzony w Anglii wychowanek Manchesteru United, który niedawno trafił do Legii. W weekend pokazał się z dobrej strony w meczu z Górnikiem Zabrze. Powołanie 19-latka to duża niespodzianka, bo tak naprawdę utalentowany piłkarz dopiero stawia pierwsze kroki w seniorskiej piłce. Sztab kadry uznał jednak, że warto mu się przyjrzeć.

We wrześniu zanim poznaliśmy listę powołanych dużo mówiło się o Michaelu Ameyawie. Przed miesiącem piłkarz nie znalazł się w gronie wybrańców Probierza. Teraz już tak. Grono debiutantów uzupełnia obrońca Jagiellonii Białystok Mateusz Skrzypczak. Środkowy obrońca jest podstawowym zawodnikiem ekipy trenera Siemieńca. Pytanie, jak odnajdzie się na poziomie reprezentacyjnym.

W gronie zawodników, którzy wracają do kadry po dłuższym czasie, warto wymienić jeszcze Kacpra Kozłowskiego. Jako nastolatek pojechał na Euro 2020. Teraz 20-letni zawodnik występuje w tureckim Gazientepie. Jego drużyna spisuje się na razie słabo, a sam zawodnik ma na koncie tylko jedną asystę. Mimo to jest w gronie powołanych.

Podobnie jak dwaj bardziej doświadczeni reprezentanci, którzy praktycznie w swoich klubach nie grają. Jakub Moder w Brighton ani razu nie wybiegł na murawę. Jakub Kiwior zagrał tylko w jednym meczu Arsenalu. Mimo to obaj cieszą się ciągle zaufaniem selekcjonera.

Skład reprezentacji Polski:

Bramkarze: Marcin Bułka (OGC Nice-Côte d'Azur, Francja), Bartłomiej Drągowski (Panathinaïkós AO, Grecja), Bartosz Mrozek (Lech Poznań), Łukasz Skorupski (Bologna FC 1909, Włochy).

Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton FC, Anglia), Bartosz Bereszyński (UC Sampdoria, Włochy), Paweł Dawidowicz (Hellas Verona FC, Włochy), Jakub Kiwior (Arsenal FC, Anglia), Kamil Piątkowski (FC Salzburg, Austria), Tymoteusz Puchacz (KSV Holstein Kiel von 1900, Niemcy), Mateusz Skrzypczak (Jagiellonia Białystok), Sebastian Walukiewicz (Torino FC, Włochy).

Pomocnicy: Michael Ameyaw (Raków Częstochowa), Przemysław Frankowski (RC Lens, Francja), Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg, Niemcy), Bartosz Kapustka (Legia Warszawa), Jakub Moder (Brighton & Hove Albion FC, Anglia), Maximillian Oyedele (Legia Warszawa), Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad, Bułgaria), Sebastian Szymański (Fenerbahçe SK, Turcja), Kacper Urbański (Bologna FC 1909, Włochy), Nicola Zalewski (AS Roma, Włochy), Piotr Zieliński (FC Internazionale Milano, Włochy).

Napastnicy: Kacper Kozłowski (Gaziantep FK, Turcja), Robert Lewandowski (FC Barcelona, Hiszpania), Krzysztof Piątek (İstanbul Başakşehir FK, Turcja), Karol Świderski (Charlotte FC, USA).