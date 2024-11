Jonathan O'Neill - zawodnik Orkana Sochaczew, ściągnięty do Polski z Republiki Południowej Afryki w 2019 roku przez Juvenię do Krakowa razem z Juanem van der Westhuizenem, Heinrichem Steynem i Fransem Bothą. Dziś tylko on z tej czwórki gra na polskich boiskach. Co więcej - debiutował w polskich barwach narodowych. Znamy się jeszcze z Krakowa, więc Tomasz Staniszewski pytał, czy rozmawiać będą już po polsku.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rozmowa Tomasza Staniszewskiego z Jonathanem O'Neillem

Biało-Czerwoni grali w przewadze po żółtej kartce dla Litwinów i nie zamierzali się zatrzymywać. Choć zmarnowali kilka dogodnych okazji, gdy piłka w kluczowym momencie wypadała im do przodu, w końcu weszli na pole po maul’u autowym, a na listę punktujących wpisał się w 65. minucie meczu Michał Mirosz.

Przy stanie 40:8, Litwini zdołali jeszcze raz odgryźć się Polakom, a drugie przyłożenie tego wieczoru zanotował Laurynas Marcinkus. Po tej akcji wynik nie uległ już zmianie i Biało-Czerwoni ostatecznie wygrali w Gdyni 40:13.

Zawodnicy wykonali plan, należy się cieszyć z osiągniętego rezultatu. Małymi kroczkami idźmy do przodu - mówił po meczu w Gdyni trener Kamil Bobryk.

Kamil Bobryk / Wojciech Szymański/PZR / Materiały prasowe

50-krotny reprezentant Polski, wychowanek Pogoni Siedlce, który rok temu jeszcze sam sprawdzał się na boisku w meczach kadry na poziomie Rugby Europe Championship. Teraz jest 21. trenerem reprezentacji Polski seniorów Rugby XV.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rozmowa Tomasza Staniszewskiego z Kamilem Bobrykiem

Trener Kamil Bobryk podkreśla, że mecz reprezentacji powinien być dniem święta - święta, które jednoczy środowisko rugby w Polsce i w ten dzień tematy, które dzielą to środowisko, powinny zostać odłożone na bok. W ten sposób Bobryk nawiązał do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Związku Rugby, zwołanego w Gdyni na kilka godzin przed meczem Polski z Litwą. Urzędujący prezes Jarosław Prasał przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu PZR w 2023 roku. Ze względu na błędy techniczne w przygotowaniu sprawozdania finansowego nie zostało ono zatwierdzone przez biegłego rewidenta. W związku z tym prezes zapowiedział, że Zarząd będzie zmuszony zwołać jeszcze w tym roku kolejne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Finansowe. Ostatnim punktem zebrania było zgłoszenie kandydatów do uzupełniających wyborów do Zarządu PZR i głosowanie. Zatem dużo nerwów bezpośrednio przed meczem - na szczęście na wyniku się to nie odbiło.

/ Wojciech Szymański/PZR

Według kapitana kadry Piotra Zeszutka plan na ten mecz został wykonany. Piszemy nowy rozdział, nową książkę na temat polskiej reprezentacji z bardzo, bardzo polskim składem, z którym mogą identyfikować się kibice - podkreśla zawodnik Ogniwa Sopot.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rozmowa Tomasza Staniszewskiego z Piotrem Zeszutkiem

Reprezentacja Polski w rugby rozbiła Litwę Tomasz Staniszewski / RMF FM

Uniknąć "czeskiego błędu"...

W najbliższą sobotę (23 listopada) polskich rugbistów czeka drugi test w Rugby Europe Trophy - pojedynek z Czechami w Pradze - 20:15 stadion Marketa. Stadion wykorzystywany przez sekcję żużlową i piłkarską klubu sportowego Olymp Praga. Od 1997 r. na tym stadionie rokrocznie rozgrywane są tu zawody o żużlową Grand Prix Czech.

Dla Czechów - podopiecznych przez trenera Miroslava Němečka - i dla nas to ostatni mecz w tym roku. Obie drużyny bardzo chcą wygrać. Němečkowi w prowadzeniu kadry pomaga Pawel Vokrouhlík - odpowiedzialny za formację ataku i Ntando Gugu Manyosha - odpowiedzialny za obronę Czechów trener SCM Praga, 40-latek z Republiki Południowej Afryki nazywany "Biza".

Ostatni raz z Czechami graliśmy w roku 2022, także w Pradze. Wtedy - 19 lutego - wygraliśmy 27:10. Z naszymi południowymi sąsiadami zmierzyliśmy się w oficjalnych meczach aż 16 razy. Bilans tych starć to 8 zwycięstw Polski, 1 remis i 7 porażek, a mecze reprezentacji Polski rozgrywane były miedzy innymi w Brzegu Dolnym, Bytomiu czy Nowym Sączu.

W meczu z Czechami musimy poprawić wiele elementów takich jak gra przodem, gry młynowej blisko siebie. Jeżeli to zrobimy, wrócimy z Czech z tarczą - mówi radiu RMF FM wracający do kadry zawodnik Pogoni Siedlce Aleksander Nowicki.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rozmowa Tomasza Staniszewskiego z Aleksandrem Nowickim

/ Wojciech Szymański/PZR /

O potrzebie budowy mocnej drużyny, opartej na krajowych zawodnikach mówi również Dawid Plichta. Łącznik młyna mistrzów Polski - Orkana Sochaczew twierdzi, że to jedyny słuszny kierunek rozwoju polskiego rugby. Mówi także o tym, dlaczego na zgrupowaniach kadry ważną piosenką jest na przykład "Tańcz głupia tańcz" Lady Pank:

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rozmowa Tomasza Staniszewskiego z Dawidem Plichtą

/ Wojciech Szymański/PZR /

Rozgrywki Rugby Europe Trophy ruszyły już miesiąc temu. Wszyscy nasi rywale zdążyli już sprawdzić siły swoich reprezentacji. W ostatni weekend w drugim spotkaniu naszej grupy Chorwacja podejmowała faworyzowaną Szwecję. Skandynawowie w Zagrzebiu na NSC Stjepan Spajic Stadion zwyciężyli 42:31. Szwedzi wygrali po raz trzeci w tym sezonie, ale tym razem bez punktu bonusowego. Prowadzą w tabeli, a Polakom wygrana w Gdyni dała awans na drugie miejsce. Taką samą liczbę punktów mają Czesi, a to dodaje rumieńców pojedynkowi w nadchodzący weekend w Pradze:

Poz. Drużyna M. Pkt.

1. Szwecja 3 13

2. Polska 1 5

3. Czechy 2 5

4. Litwa 3 5

5. Luksemburg 1 0

6. Chorwacja 2 0

My o punkty, reszta towarzysko…

Wśród 16 spotkań testowych ostatniego weekendu zwrócić chciałbym uwagę na mecze tych reprezentacji, z którymi Polska na początku roku rywalizowała w rozgrywkach Rugby Europe Championship.

W lutym tego roku z finalistami i sensacją Pucharu Świata graliśmy w Lizbonie na Estadio Nacional do Jamor i gospodarze wygrali 54:7. Rok wcześniej w Gdyni, gdy przed własną publicznością zaczynaliśmy grę w Championship, bolesne 3:65. Teraz portugalscy "Os Lobos", czyli "Wilki" pojechały do Szkocji. Tam na Murrayfield w Edynburgu przegrali 21:59 mimo eksperymentalnego składu Szkotów z trójką debiutantów i nowym kapitanem Staffordem McDowallem zawodnikiem Glasgow Warriors.

Wideo youtube

Rumunia, z którą w lutym w Gdyni przegraliśmy 8:20, grała u siebie z Kanadą. W Bukareszcie wygrała 35:27, mimo trzech kartek - dwóch żółtych, a na 20 min. przed końcem także czerwonej urodzonego w Australii - rumuńskiego zawodnika Jasona Tomane. Bardzo nerwowa druga połowa i jak pokazuje wynik detale decydowały o zwycięstwie rumuńskich "Dębów". Rumunia zatem z Pucharem Cernavody - trofeum, o które walczy się za każdym razem, gdy męska reprezentacja Kanady gra z Rumunami.

Wideo youtube

Holandia, z którą w marcu na wyjeździe przegraliśmy 7:54, konsekwentnie pokazuje, że ich celem jest Puchar Świata. Pokonała w Amsterdamie uczestnika ostatniej edycji imprezy Chile 20:17.

Wideo youtube

Zacięty mecz, sporo błędów gości z Chile, m.in. w doliczonym czasie gry przy walce o przyłożenie, które zmieniłoby wynik meczu - podanie do przeciwnika.

Starcia gigantów

Francja znów pokonała Nową Zelandię 30:29. Znów na Stade de France, tak jak na inaugurację ostatniego Pucharu Świata tyle że tym razem zwycięstwo jednopunktowe, ale co warte odnotowania trzecie z rzędu Francuzów nad Nową Zelandią.

Wideo youtube

Francja przed tym meczem nie przestraszyła się haki wykonanej na zaciemnionym Stade de France.

Wideo youtube

Anglia - Republika Południowej Afryki 20:29. Aż 12 zmian w wyjściowej "XV" południowoafrykańskich Springboks, jednak Rassie Erasmus nie osłabił, ale wzmocnił skład aktualnych mistrzów świata. Dla Anglików to trzecia z rzędu porażka na Twickenham z drużyną z południowej półkuli.

Wideo youtube

Pierwszym testem minionego weekendu w jesienno-zimowym AUTUMN NATIONS SERIES był mecz Irlandii z Argentyną. Do jej składu wrócił Pablo Matera, ale nie pomógł w odniesieniu zwycięstwa w Dublinie. Po rugbowym dreszczowcu wygrana gospodarzy 22:19. W ten sposób Irlandia odpowiedziała na pierwszą porażkę na własnym boisku od ponad trzech lat, jaką zafundowali jej tydzień wcześniej All Blacks. Wygrała, mimo że dwukrotnie grała w tym meczu mając na boisku 14 zawodników.

Wideo youtube

W ten weekend rugbowe wielkie emocje od piątku - 22 listopada o 21:10 na Stade de France Francja kontra Argentyna. Potem trzy mecze w sobotę 23 listopada. Zaczyna Irlandia spotkaniem z Fidżi na Aviva Stadium w Dublinie, potem Walia - Republika Południowej Afryki w Cardiff o 18:40 i wieczorem 21:10 Włochy kontra Nowa Zelandia na stadionie piłkarskiego Juvenytusu - Allianz Stadium w Turynie. W niedzielę dwa spotkania Szkocja - Australia na Murrayfield w Edynburgu o 14:40. I Anglia podejmująca na Twickenham Japonię o 17:10. Zatem gorących rugbowych emocji!