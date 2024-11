Marius Borg Høib – syn norweskiej księżnej Mette-Marit został aresztowany przez policję. 27-latek miał zgwałcić osobę, która jak podali śledczy, "była nieświadoma lub z innego powodu niezdolna obronić się przed stosunkiem". Na młodym Norwegu ciążą już wcześniejsze zarzuty, dotyczące skrzywdzenia czterech innych osób.

Dom Mariusa Borg Høiby w Skaugum / HEIKO JUNGE / PAP/NTB

O sprawie pisze m.in. BBC. Marius Borg Høib został aresztowany w poniedziałek w nocy. Śledczy podali, że jest podejrzewany o naruszenie kodeksu karnego "dotyczącego stosunku płciowego z osobą nieprzytomną lub z innych przyczyn niezdolną do przeciwstawienia się aktowi". Funkcjonariusze doprecyzowali, że mowa o "akcie seksualnym bez stosunku płciowego". Ofiara miała nie być w stanie przeciwstawić się napastnikowi.

Marius Borg Høib w trakcie poniedziałkowego zatrzymania był w aucie z osobą, która jest identyfikowana jako ofiara w innej powiązanej z nim sprawie, z sierpnia tego roku.

Problemy zaczęły się na początku sierpnia

4 sierpnia media obiegły informacje, że 27-latek został oskarżony o napaść na kobietę oraz zdewastowanie jej mieszkania w Oslo . Syn księżnej był w związku z pokrzywdzoną. Mężczyzna w trakcie dokonywania przestępstwa miał być pod wpływem alkoholu i narkotyków. Po ujawnieniu zdarzenia, na policję zgłosiły się dwie inne kobiety, z którymi Borg Høib miał bliskie relacje. One również obciążyły Norwega zarzutami o pobicie. Sąd zakazał synowi Mette-Marit jakichkolwiek kontaktów z tymi osobami do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

27-latek miał jednak nie podporządkować się decyzji wymiaru sprawiedliwości i kilkukrotnie próbować skontaktować się z jedną z poszkodowanych, co dla policji było wystarczającym powodem do tego, żeby zatrzymać go we wrześniu.

We wtorek 19 listopada policja poinformowała, że wcześniejsze zarzuty ciążące na członku rodziny królewskiej rozszerzono o zarzut maltretowania, a także kolejne pogwałcenie zakazu zbliżania się do tej samej ofiary. Mundurowi zaraportowali również o prowadzeniu pojazdu bez ważnego prawa jazdy. Przeszukano także rezydencję mężczyzny w Skaugum, niedaleko domu jego matki i ojczyma. BBC wspomina też, że jedną z ofiar 27-latka miał być mężczyzna, któremu groził.

Brytyjski portal wskazuje, że jak do tej pory brak jest komentarza ze strony norweskich koronowanych głów.

Syn księżnej Mette-Marit

Marius Borg Høib jest synem księżnej Mette-Marit ze związku, w którym była zanim poznała księcia Haakona - następcę norweskiego tronu. Marius oficjalnie nie jest członkiem królewskiego dworu, nie nosi też książęcego tytułu, ale jest członkiem rodziny królewskiej.

Mette-Marit i Haakon mają dwójkę wspólnych dzieci: córkę Ingrydę Aleksandrę i syna Sverre'a Magnusa.