26 lipca początek igrzysk olimpijskich w Paryżu. Z poprzednich w Tokio nasza reprezentacja przywiozła 14 medali (4 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych) - najwięcej w XXI wieku. Z tych krążków większość - 9 zdobyli w Japonii lekkoatleci. Jak wypadną w stolicy Francji?

Justyna Święty-Ersetic, Natalia Kaczmarek i Marika Popowicz-Drapała po biegu finałowym na 400 m kobiet podczas Mistrzostw Polski w lekkoatletyce. / Tytus Żmijewski / PAP

Postawiłbym duży znak zapytania. Myślę, że jeżeli chodzi o lekkoatletów, tak łatwo nie będzie. Myśmy zdobyli w Tokio rekordową liczbę medali, bo lekkoatletyka jest wymierna, więc mamy jakieś plany, mamy jakieś przymiarki i sądzę, że tak pięknie jak podczas igrzysk olimpijskich w Tokio nie będzie, jeżeli chodzi o zdobycze medalowe. Natomiast myślę, że jeżeli chodzi o rywalizację sportową, emocje, łzy radości, szczęścia i czasami smutku, to te igrzyska będą, będą wyjątkowe - mówi RMF FM wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.

Rozmawialiśmy z nim podczas jubileuszowych 100. Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce, których gospodarzem była Bydgoszcz. Były to zawody ostatniej szansy w kontekście walki o paszporty do Paryża, bo mistrzostwach wraz z końcem czerwca zamyka się okres kwalifikacji do igrzysk.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sebastian Chmara o szansach polskich lekkoatletów na medale w Paryżu

Od Tokio do Paryża

W Tokio lekkoatleci zdobyli 9 medali. Brąz wywalczyli Paweł Fajdek (rzut młotem), Malwina Kopron (rzut młotem) i Patryk Dobek (800 m). Srebrne medale zdobyły: Anna Kiełbasińska, Justyna Święty-Ersetic, Małgorzata Hołub-Kowalik oraz Iga Baumgart-Witan i Natalia Kaczmarek (sztafeta 4x400 m), Maria Andrejczyk (rzut oszczepem). I wreszcie w gronie mistrzów olimpijskich ze złotym medalami znaleźli się: Dariusz Kowaluk, Karol Zalewski, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik, Justyna Święty-Ersetic, Kajetan Duszyński (sztafeta 4×400 m mix), Wojciech Nowicki (rzut młotem), Dawid Tomala (chód na 50 kilometrów) i Anita Włodarczyk (rzut młotem).

Igrzyska bez Anny Kiełbasińskiej

Wiadomo, że do Paryża nie pojedzie Anna Kiełbasińska. Ona w Bydgoszczy na Mistrzostwach Polski nie ukończyła z powodu bólu eliminacji biegu na 400 m. Po zawodach powiedziała:

Nie ma Paryża, więc kończę karierę. Mam medal z igrzysk, ale i żal, że nie biegłam w finale w Tokio, bo powinnam - mówiła w Bydgoszczy zawodniczka dosłownie zalewając się łzami.