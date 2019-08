Kręte, wąskie i niezwykle wymagające asfaltowe odcinki specjalne na Podkarpaciu - właśnie na nich, w nadchodzący weekend, rozegra się walka podczas 28. edycji Rajdu Rzeszowskiego (8-10 sierpnia). W zawodach wystartuje kierowca ORLEN Team Kacper Wróblewski, który w poprzednich latach udowodnił, że potrafi być szybki na oesach tej rundy Mistrzostw Polski.

Kacper Wróblewski rusza po zdobycz punktową w Rajdzie Rzeszowskim / Materiały prasowe

W sezonie 2019 Rajd Rzeszowski stanowi rundę międzynarodowego cyklu FIA European Rally Trophy. Oznacza to nie tylko start zawodników zza granicy, lecz także dłuższą rywalizację. Oesów jest 11, a ich łączna długość to blisko 180 km. Zgodnie z regulaminem krajowego czempionatu, w Rzeszowie na rajdowe załogi czeka także podwójna pula punktów.

W ubiegłym sezonie Kacper Wróblewski pokazał, że dobrze się czuje na trasach Rajdu Rzeszowskiego, wygrywając z dużą przewagą w kategorii samochodów z napędem na jedną oś. W tym roku kierowca ORLEN Team, wraz z pilotem Jackiem Spentanym, będzie się ścigał na Podkarpaciu samochodem najwyższej klasy dopuszczonej do startów w Polsce - Hyundaiem i20 R5.

Po dwóch miesiącach przerwy wracamy do rywalizacji na nawierzchni, która pozwala na mocne dohamowania, duże przeciążenia i bardzo szybkie pokonywanie nawet ciasnych zakrętów. Na asfalcie czuję się dużo pewniej niż na szutrze, a Rajd Rzeszowski to mój ulubiony asfaltowy rajd w Polsce. Mam do niego sentyment, bo właśnie tu zaliczyłem swój rajdowy debiut na poziomie ogólnopolskim - mówi Kacper Wróblewski.

Samochodami R5, oprócz Wróblewskiego i Spentanego, wystartuje jeszcze 10 innych załóg, wśród których są m.in. mistrzowie Polski z 2018 roku oraz aktualni liderzy punktacji RSMP.

Przed rajdem zaliczyliśmy porządne testy. Zrealizowaliśmy plan i popracowaliśmy nad kilkoma kwestiami, które sobie założyliśmy. Czuję się dobrze przygotowany, ale jednocześnie zachowuję chłodną głowę i nie nastawiam się na konkretny wynik - podsumowuje 27-letni kierowca ORLEN Team.

Do tej pory rozegrano cztery rundy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2019. Kacper Wróblewski wziął udział w trzech z nich i wywalczył 23 punkty, co plasuje go w pierwszej dziesiątce krajowego czempionatu. Rajd Rzeszowski rozpocznie się w czwartek, 8 sierpnia odcinkiem testowym w Babicach. W piątek kierowcy będą rywalizować na 6 odcinkach specjalnych, a rywalizację zakończą 5 OS-ami w sobotę.