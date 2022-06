Piłkarz reprezentacji Polski Jacek Góralski od przyszłego sezonu będzie bronił barw VfL Bochum - poinformował klub, który zajął 13. miejsce w ostatnich rozgrywkach Bundesligi. 29-letni pomocnik podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2024 roku.

Jacek Góralski / Maciej Kulczyński / PAP

Bardzo się cieszę, że transfer do VfL Bochum doszedł do skutku. Rozmowy z kierownictwem były dobre i szybko mnie przekonały do tego kroku. Bundesliga należy do pięciu najlepszych lig w Europie, czeka mnie więc interesujące wyzwanie - powiedział Góralski, cytowany na oficjalnej stronie internetowej niemieckiego klubu.



Polak przeniesie się do Bochum na zasadzie wolnego transferu. W czwartek jego poprzedni zespół Kajrat Ałmaty powiadomił o jego odejściu.



Góralski był powołany przez selekcjonera Czesława Michniewicza na czerwcowe spotkania Ligi Narodów. Wziął udział w meczach z Walią (2:1), Holandią (2:2) i Belgią w Warszawie (0:1). Pierwsze dwa rozpoczął w podstawowym składzie.