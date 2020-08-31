Zwycięstwo Huberta Hurkacza. Polak awansował do drugiej rundy US Open

RMF24

Hubert Hurkacz

Był to pierwszy w karierze pojedynek 33. w rankingu ATP Hurkacza ze 127. w tym zestawieniu Gojowczykiem.

23-letni Polak po raz trzeci z rzędu znalazł się w głównej drabince zmagań na kortach twardych Flushing Meadows. W 2018 roku dotarł właśnie do drugiej rundy, a 12 miesięcy temu przegrał mecz otwarcia. O pierwszy w karierze awans do trzeciej fazy imprezy w Nowym Jorku zagra z Hiszpanem Alejandro Davidovichem Fokiną (99. ATP).

Lepszy od swojej pozycji na światowej liście numer rozstawienia wrocławianin zawdzięcza rezygnacji z występu w turnieju kilku czołowych zawodników. Wycofali się oni z powodu obaw związanych z koronawirusem.

Wynik meczu 1. rundy singla mężczyzn:

Hubert Hurkacz (Polska, 24) - Peter Gojowczyk (Niemcy) 6:3, 6:4, 6:4.