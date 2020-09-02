Dramatyczna akcja na A4. Policjanci uratowali 5-latka, który przestał oddychać

Dwaj funkcjonariusze z komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie asp. Michał Wcisło i st. post. Paweł Bibinin podczas patrolu odcinka autostrady A4 zauważyli stojący na poboczu samochód marki suzuki. Policjanci postanowili sprawdzić co się dzieje. Kiedy dojechali do pojazdu, zobaczyli jak z auta wybiega kierowca, wyciąga z tylnego siedzenia dziecko i kładzie je na poboczu autostrady. Z samochodu wybiegła także kobieta i wołała o pomoc.
Mały chłopiec, który jechał z rodzicami na wakacje, przestał nagle oddychać i stracił przytomność. Przerażeni rodzice zatrzymali się na poboczu autostrady - relacjonują policjanci.
Do zdarzenia doszło kilka dni temu, jednak podkarpacka policja poinformowała o nim w środę.
Jeden z policjantów zaczął udzielać pomocy nieprzytomnemu chłopcu, w tym czasie jego kolega ponownie nawiązał kontakt z dyspozytorem numeru alarmowego i dokładnie podał położenie dla jadącej już karetki.
Funkcjonariusz, który ratował chłopca, ułożył go w pozycji bezpiecznej i udrożnił mu drogi oddechowe. 5-latek zaczął oddychać, a po kilku minutach odzyskał również przytomność. Karetką został przewieziony do szpitala.