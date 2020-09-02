Dramatyczna akcja na A4. Policjanci uratowali 5-latka, który przestał oddychać

RMF24

Policjanci z Podkarpacia pomogli uratować 5-letniego chłopca, który jadąc z rodzicami autostradą, nagle stracił przytomność i przestał oddychać. Jeden z funkcjonariuszy przywrócił oddech dziecku, a drugi podał dokładną lokalizację ratownikom medycznym.

Zdjęcie ilustracyjne

Dwaj funkcjonariusze z komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie asp. Michał Wcisło i st. post. Paweł Bibinin podczas patrolu odcinka autostrady A4 zauważyli stojący na poboczu samochód marki suzuki. Policjanci postanowili sprawdzić co się dzieje. Kiedy dojechali do pojazdu, zobaczyli jak z auta wybiega kierowca, wyciąga z tylnego siedzenia dziecko i kładzie je na poboczu autostrady. Z samochodu wybiegła także kobieta i wołała o pomoc.

Mały chłopiec, który jechał z rodzicami na wakacje, przestał nagle oddychać i stracił przytomność. Przerażeni rodzice zatrzymali się na poboczu autostrady - relacjonują policjanci.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu, jednak podkarpacka policja poinformowała o nim w środę.

Policjanci w akcji

Jeden z policjantów zaczął udzielać pomocy nieprzytomnemu chłopcu, w tym czasie jego kolega ponownie nawiązał kontakt z dyspozytorem numeru alarmowego i dokładnie podał położenie dla jadącej już karetki.



Funkcjonariusz, który ratował chłopca, ułożył go w pozycji bezpiecznej i udrożnił mu drogi oddechowe. 5-latek zaczął oddychać, a po kilku minutach odzyskał również przytomność. Karetką został przewieziony do szpitala.