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Dramatyczna akcja na A4. Policjanci uratowali 5-latka, który przestał oddychać

Środa, 2 września 2020 (16:04)

Policjanci z Podkarpacia pomogli uratować 5-letniego chłopca, który jadąc z rodzicami autostradą, nagle stracił przytomność i przestał oddychać. Jeden z funkcjonariuszy przywrócił oddech dziecku, a drugi podał dokładną lokalizację ratownikom medycznym.

Dwaj funkcjonariusze z komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie asp. Michał Wcisło i st. post. Paweł Bibinin podczas patrolu odcinka autostrady A4 zauważyli stojący na poboczu samochód marki suzuki. Policjanci postanowili sprawdzić co się dzieje. Kiedy dojechali do pojazdu, zobaczyli jak z auta wybiega kierowca, wyciąga z tylnego siedzenia dziecko i kładzie je na poboczu autostrady. Z samochodu wybiegła także kobieta i wołała o pomoc.

Mały chłopiec, który jechał z rodzicami na wakacje, przestał nagle oddychać i stracił przytomność. Przerażeni rodzice zatrzymali się na poboczu autostrady - relacjonują policjanci. 

Do zdarzenia doszło kilka dni temu, jednak podkarpacka policja poinformowała o nim w środę. 

Policjanci w akcji

Jeden z policjantów zaczął udzielać pomocy nieprzytomnemu chłopcu, w tym czasie jego kolega ponownie nawiązał kontakt z dyspozytorem numeru alarmowego i dokładnie podał położenie dla jadącej już karetki.

Funkcjonariusz, który ratował chłopca, ułożył go w pozycji bezpiecznej i udrożnił mu drogi oddechowe. 5-latek zaczął oddychać, a po kilku minutach odzyskał również przytomność. Karetką został przewieziony do szpitala.

Źródło: RMF FM
Tagi: policja Podkarpacie

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