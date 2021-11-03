Atak rakietowy w okolicach Damaszku. Władze Syrii oskarżają Izrael

RMF24

Syryjska telewizja państwowa poinformowała we wtorek o ostrzale rakietowym celów wojskowych w pobliżu Damaszku. Władze wojskowe Syrii oskarżyły Izrael o dokonanie tego ataku, który "spowodował pewne zniszczenia" - podały syryjskie media. Izrael nie potwierdził tych doniesień.

W pobliżu Damaszku znajdują się bazy wojskowe wykorzystywane przez proirański Hezbollah, wśród nich baza T-4 i zakłady zbrojeniowe.

Według zachodnich służb wywiadowczych T-4 wykorzystywana jest przez siły irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Obiekt ten w ostatnich latach kilka razy był celem izraelskich nalotów. Ostatni miał miejsce 9 kwietnia 2018 roku, zginęło wówczas 14 żołnierzy, w tym siedmiu Irańczyków.



Izrael regularnie atakuje w Syrii obiekty, należące do wspieranych przez Iran milicji szyickich bądź wykorzystywanych przez Hezbollah. Regularnie są ostrzeliwane i atakowane przez izraelskie lotnictwo bazy szkoleniowe położone w pobliżu okupowanych przez Izrael Wzgórz Golan. Władze Izraela twierdzą, że nie pozwolą, by Syria stała się przyczółkiem i bazą wypadową dla Iranu - wroga numer jeden państwa żydowskiego.



Wtorkowy ostrzał nastąpił w trzy dni po trafieniu izraelskich - jak utrzymują władzę - pocisków rakietowych w konwój transportujący irańską broń dla Hezbollahu. Zginęło wówczas pięć osób a kilka innych odniosło rany - podało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie.

