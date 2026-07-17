Wykolejenie pociągu towarowego w Małopolsce. Wagony wpadły do rzeki

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Pociąg towarowy wykoleił się na odcinku między stacjami Piwniczna i Wierchomla w Małopolsce – informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki. Z informacji przekazanych przez burmistrza Piwnicznej-Zdroju Tomasza Michałowskiego wynika, że część wagonów wpadła do rzeki Poprad. Podróżujący koleją w tym regionie muszą liczyć się z utrudnieniami. Zgłoszenie w tej sprawie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Jak ustalił dziennikarz RMF FM Maciej Pałahicki, do zdarzenia doszło w Małopolsce między stacjami Piwniczna i Wierchomla. Wykoleił się tam pociąg towarowy.

Z komunikatu PKP Intercity wynika, z torów wypadło sześć pustych wagonów. Część z nich – jak donosi burmistrz Piwnicznej-Zdroju Tomasz Michałowski – wpadła do rzeki Poprad.

W konsekwencji zdarzenia zablokowana została jednotorowa trasa, która prowadzi między innymi do Muszyny i Krynicy-Zdroju. Dla pasażerów wybranych składów osobowych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą.

„Na odcinku Stary Sącz – Wierchomla została uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa za pociągi: IC nr 33100 »Malinowski« z Krynicy-Zdroju oraz TLK nr 30105 »Małopolska« do Krynicy-Zdroju. Za pociąg TLK nr 33170 »Karpaty« z Krynicy-Zdroju zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Muszyna – Kraków Główny” – wyjaśnia PKP intercity.

Obowiązuje ona na odcinku z Nowego Sącza do Krynicy.

„Służby kolejowe prowadzą działania mające na celu jak najszybsze przywrócenie ruchu pociągów” – podkreśla przewoźnik.