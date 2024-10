W ostatnich dniach ratownicy TOPR udzielili pomocy 16 turystom. Wysokogórskie szlaki są oblodzone i zalega na nich cienka warstwa śniegu.

Znoszenie turystki z urazem nogi z przeł. Siodło pod Giewontem / Fot. S. Bobak / TOPR / Facebook

Ewakuacji z masywu Niżnych Rysów wymagała dwójka turystów, która 1 października zgubiła szlak. 3 października toprowcy dwukrotnie ratowali turystów, którzy pomimo złych warunków i fatalnej pogody postanowili zdobyć Rysy.

Jak relacjonują ratownicy TOPR, tego dnia przed południem do centrali TOPR zadzwonił samotny turysta, który utknął w dolnej części tzw. Grzędy Rysów. Po dotarciu na miejsce został on sprowadzony z asekuracją do schroniska.



"Kolejne zgłoszenie z Rysów dotarło do centrali tuż przed godz. 20. Tym razem dwójka turystów z Francji nie poradziła sobie ze śniegiem i lodem w górnej części Grzędy Rysów. W wyprawie, która zakończyła się o godz. 3. w nocy, wzięło udział 11 ratowników" - przekazał ratownik dyżurny.

W piątek ze szlaku pomiędzy Czarnym Stawem Gąsienicowym i Zmarzłym Stawem ratownicy na noszach znieśli ranną turystkę. Kolejną, która doznała kontuzji nogi, ratownicy znieśli z Przełęczy Siodło pod Giewontem.



W weekend na szczytach Tatr należy spodziewać się opadów śniegu i deszczu. Ponadto góry zasnute są gęstą mgłą ograniczającą widoczność. Tatrzański Park Narodowy (TPN) zaleca rezygnację z wycieczek w wyższe partie. Od wysokości około 2 tys. m n.p.m. na szlakach zalega cienka warstwa śniegu. Oblodzenia mogą występować już znacznie niżej.