6 grudnia, zaledwie kilka minut po północy, św. Mikołaj po raz pierwszy widziany był w Polsce na szczycie Kasprowego Wierchu. Na najsłynniejszą górę w kraju wspiął się o własnych siłach i dzięki wskazówkom, które otrzymał w liście od dziecka. Zanim z prezentami wyruszył w dalszą drogę, sam otrzymał niespodziankę, która czekała na niego tuż przy budynku stacji górnej kolei PKL.

Jak się okazuje, Mikołaj z workiem pełnym prezentów już dotarł do Polski! Ulubiony święty, znany wszystkim z obdarowywania upominkami, którego skrzynka jest zasypana przez kartki oraz listy świąteczne od dzieci z całego świata, tegoroczne mikołajki z pewnością zapamięta na długo!

Jak się dowiedzieliśmy, tym razem św. Mikołaj otrzymał nietypową korespondencję od jednej z dziewczynek, a w niej nie tylko wskazówki, jak dostać się na najsłynniejszą górę w Polsce, ale i prezent, który czekał na niego właśnie na Kasprowym Wierchu. Ten magiczny oraz bajkowy moment na szczęście udało się zarejestrować kamerom Grupy PKL.

Po wizycie na Kasprowym Wierchu najsympatyczniejszy siwowłosy wyruszył w dalszą drogę, by wszystkim dzieciom dostarczyć na czas świąteczne prezenty.

Mamy nadzieję, że jeszcze tego samego dnia upominki trafiły lub trafią do najmłodszych. Jeśli chcecie osobiście spotkać Mikołaja lub jego wysłanników oraz wziąć udział w świątecznych atrakcjach 7 oraz 8 grudnia zapraszamy do ośrodków należących do Grupy PKL na Gubałówkę w Zakopanem, Górę Parkową w Krynicy-Zdrój, Górę Żar w Międzybrodziu Żywieckim oraz do Soliny.