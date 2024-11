Samorząd województwa małopolskiego kończy prace przy audycie krajobrazowym. Zawiera on m.in. rekomendacje dotyczące likwidacji reklam wielkopowierzchniowych przy drodze Kraków-Zakopane. Do tej pory na taki krok zdecydowało się miasto Nowy Targ, a w jego ślady poszła Gmina Wiejska Nowy Targ.

Droga w stronę Zakopanego / Paweł Murzyn / East News

Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego (UMWM), audyty krajobrazowe są sporządzane po raz pierwszy przez wszystkie województwa. Ma być to kompleksowe spojrzenie na całość zasobów krajobrazowych w Polsce.

Audyt przygotowywany przez samorząd województwa małopolskiego ma m.in. wskazać miejsca lub odcinki dróg publicznych, wzdłuż których należy doprowadzić do porządku zasady sytuowania reklam lub nawet - w miejscach szczególnych - wprowadzić całkowity zakaz ich lokalizacji. Jak zwraca uwagę rzeczniczka UMWM Magdalena Opyd, "opanowanie chaosu reklamowego będzie procesem długim, związanym z podnoszeniem kultury biznesu i kultury społeczeństwa".

Wszechobecność reklamy zewnętrznej, zwłaszcza wielkopowierzchniowej oraz nadmiar i agresywność najróżniejszych szyldów są jedną z najbardziej widocznych form degradacji krajobrazu. W skrajnych przypadkach nośników jest tyle i tworzą taki chaos, że ich treści są poza percepcją potencjalnego klienta. Tym bardziej, że istniejące rozwiązania komunikacji mobilnej i nawigacji w dużym stopniu rozwiązują problem dotarcia pod odpowiedni adres. Dlatego też najcenniejsze małopolskie krajobrazy, a do takich zaliczają się z pewnością panoramy Tatr, zasługują na szczególne potraktowanie i ochronę - zaznaczyła Opyd.

Batalia o piękniejsze Podhale trwa

Zgodnie z prawem to gminy odpowiadają za wprowadzanie na swoim terenie uchwał krajobrazowych. Podstawą działań jest Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z zapisami ustawy, to lokalne władze mają doprecyzować granice tych obszarów oraz ustalić szczegóły regulacji.

Już w 2017 r. UMWM przygotował inicjatywę "Montevideo", która była skierowana do samorządów leżących wzdłuż zakopianki, która miała na celu ułatwienie samorządom wprowadzenie reklamowego porządku. Z tej możliwości skorzystało tylko Miasto Nowy Targ, które jako jedyny samorząd wzdłuż zakopianki przyjęło końcem 2019 r. uchwałę reklamową. Radni wyznaczyli wzdłuż drogi strefę krajobrazową, w której obowiązuje zakaz stawiania jakichkolwiek reklam. Walkę ze szpetnymi reklamami wypowiedział także Urząd Gminy Wiejskiej Nowy Targ. W ostatnich dniach października wpłynął do UMWM projekt uchwały krajobrazowej z tego samorządu.

Porządek z reklamami przy zakopiance zapowiadają także władze stolicy Tatr, ale jak powiedział burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz, wejście w życie przygotowywanej ustawy mogłoby nastąpić dopiero w 2026 r.

Chcemy, aby zniknęły wszelkie konstrukcje stawiane przy wjeździe do Zakopanego. Chcemy, aby z przestrzeni miasta zniknęły banery i wielkie billboardy. Przygotowujemy nową uchwałę, która ma rozwiązać problem niechcianych reklam wielkogabarytowych na terenie Zakopane, w tym na terenach przy wjeździe do miasta. Projekt ma być bardzo konkretny. W poprzedniej uchwale dotyczącej reklam było wiele tak zwanych furtek, które pozwalały na ominięcie przepisu. Mają to być bardziej restrykcyjne przepisy, bo chcemy żyć w czystej przestrzeni krajobrazowej - stwierdził Łukasz Filipowicz.