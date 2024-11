"Chciałbym - jako polityk, ale też społecznik - żeby wygrała Kama Harris, ale polski rząd będzie współpracował z każdą administracją bez względu na to, czy będzie republikańska, czy demokratyczna. Moim zdaniem wygra Kamala Harris. Na ostatniej prostej jej kampania przyspieszyła i wierzę, że to będzie ona" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji z Lewicy.

Krzysztof Gawkowski / Rafał Guz / PAP

Krzysztof Gawkowski o finiszu wyścigu o Biały Dom

W mojej ocenie wynik wyborów w USA poznamy szybko. W wyborach cztery lata temu wiedzieliśmy, kto wygrał już po dwóch dniach. Być może Trump (jeśli przegra – przyp. red.) będzie mówił o „skradzionych wyborach”, ale nie będzie to miało takiego znaczenia, jak cztery lata temu. Odchodzący prezydent zawsze ma więcej mocy sprawczej ze względu na administrację, która jest w jego rękach. Będą to tylko pohukiwania, które nie będą miały znaczenia - powiedział wicepremier Krzysztof Gawkowski.

Wierzę natomiast, że demokracja w Ameryce zwycięży i nikt nie będzie niczego podważał - dodał gość Tomasza Terlikowskiego.

To jest najgorsze, co zdarza się w demokracjach, to znaczy, że po wielu tygodniach, miesiącach wyścigu politycznego jeden z polityków wkracza na drogę autorytaryzmu i krzyczy, że tych wyborów nie uzna. W mojej ocenie to najgorsza rzecz, jaka mogłaby spotkać Amerykę. Jeśli demokracja działa, to nikt nie powinien podważać wyników wyborczych - powiedział minister cyfryzacji.

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, czyja wygrana byłaby lepsza dla Polski.

Kamala Harris proponuje stabilne formaty zakończenia dotacji dla Ukrainy. Trump mówi, że zakończy wojnę w 24 godziny. Może pojedzie do Putina i się z nim dogada? - zapytał retorycznie Gawkowski.

Dla Polski lepsza administracja to taka, która będzie widziała problem w tym, że to Rosja jest adwersarzem i atakuje Ukrainę oraz taka, która będzie widziała relacje transatlantyckie jako ważne - dodał.

Wicepremier komentuje słowa Zełenskiego o niewystarczającej pomocy ze strony Polski

To są złe i niepotrzebne wypowiedzi pana prezydenta Zełenskiego, które powodują niepotrzebne emocje. Powinien docenić, ile Polska zrobiła przez ostatnie dwa lata i że to Polska wzięła na siebie odpowiedzialność, żeby sprzęt na Ukrainę jechał i dojeżdżał. Płacimy za to swoją cenę - między innymi wojną w cyberprzestrzeni, która spadła na Polskę. Incydentów mamy o 100 proc. więcej niż w 2023 roku i 200 proc. więcej niż w 2020 roku - powiedział Krzysztof Gawkowski.

Odpowiadamy ostro. Czas, w którym Polska będzie chowała głowę w piasek i udawała, że nie widzi i nie słyszy tego, co mówią ukraińskie władze, ten czas się skończył. Wspieramy Ukrainę. Chcemy, żeby wygrała wojnę z Rosją, ale musi być w tej sprawie widzenie obu stron barykady, która dzisiaj powstała - stwierdził minister cyfryzacji.

Polska domaga się tylko tego, żeby była równie traktowana z partnerami, których Ukraina docenia. Polskie dotacje i donacje sprzętowe są olbrzymie. Nie cofnąłbym czasu w 2022 roku, bo Ukrainie trzeba było pomagać, bo była w krytycznej sytuacji, bo ludzie uciekali przed wojną, ale to nie znaczy, że dziś mamy udawać, że nie słyszymy prezydenta Zełenskiego. Myślę, że relacje Kijów-Warszawa będą się zaostrzały, jeśli takie wypowiedzi będą padały - dodał gość Tomasza Terlikowskiego.

