Ruszyły prace remontowe na Moście Rędzińskim na obwodnicy Wrocławia. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość.

W poniedziałek (8 lipca) ruszyły prace przy wymianie dylatacji na Moście Rędzińskim na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (AOW), na jezdni w kierunku Warszawy, zaraz za węzłem Stadion (w kierunku węzła Wrocław Północ).



Wymiana dylatacji odbywać się będzie w dwóch etapach, podczas których wyłączone z ruchu będą dwa pasy, a prędkość jazdy zostanie ograniczona do 80 km/godz.



Jak podaje GDDiK, pierwszy etap może potrwać do 9 dni. Na czas tych robót z ruchu wyłączone będą pas wolny i pas awaryjny. Wykonawca przystąpi do demontażu części uszkodzonej dylatacji, a następnie do montażu nowej.



II etap rozpocznie się w trzecim tygodniu lipca i może potrwać do 8 dni. Wyłączone z ruchu będą pas szybki i środkowy. Podobnie jak w pierwszym etapie, najpierw nastąpi demontaż pozostałej części uszkodzonej dylatacji, a następnie montaż nowej.



Etap ten będzie dodatkowo wymagał wyłączenia łącznicy wjazdowej na AOW z węzła Wrocław Stadion w kierunku Warszawy. Sugerowany wjazd na obwodnicę będzie możliwy przez węzeł Lotnisko lub inne węzły.

Przywrócenie normalnej organizacji ruchu planowane jest w ostatnim tygodniu lipca.