INNOWACYJNY LIDER 2024 – Konkurs doceniający innowacyjnych liderów, założycieli firm, startupów oraz marki.

28 czerwca w Pałacu w Wilanowie podczas III Edycji konferencji CEE Innovation & Investment Executive Summit 2023 odbyła się Gala Finałowa II edycji konkursu Innowacyjny Lider 2024, podczas której nagrodzono osoby, które wprowadzają na rynek innowacyjne produkty i strategie.

Konkurs Innowacyjny Lider 2024 ma na celu odkrywać i wyróżniać innowacyjnych liderów, startupy i innowacyjne marki, produkty oraz usługi. Jury Konkursu składało się z przedstawicieli znanych firm, uczelni, mediów, ekspertów branżowych oraz przedstawicieli funduszy inwestycyjnych - https://innowacyjnylider.com/jury-konkursu-2024/.



W drugiej edycji konkursu nominowanych było 302 liderów, a w trakcie głosowania Jury postanowiło uhonorować 43 uczestników konkursu 17 - Innowacyjnych Liderów, 14 - Innowacyjnych startupów, 4 - Innowacyjnych marek, produktów i usług oraz 1 Innowacyjny zarząd.

Organizatorem konkursu "Innowacyjny Lider 2024" jest HEXAGON NETWORK organizator konferencji Executivesummit.eu - https://executivesummit.eu oraz konkursu Dyrektor Marketingu Roku https://dyrektormarketinguroku.pl





W pięknej scenerii Oranżerii - Pałacu w Wilanowie, spotkali się liderzy biznesu, przedstawiciele mediów i eksperci branżowi, by poznać zwycięzców konkursu podczas gali finałowej, która była częścią kulminacyjną II Edycji konferencji CEE Innovation & Investment Executive Summit 2024.

Konferencja składała się z paneli, podczas których wystąpiło ponad 40 prelegentek i prelegentów, poruszaliśmy tematy związane z finansowanie rozwoju firmy, inwestycji oraz wpływem sztucznej inteligencji i jej zastosowaniem w różnych branżach.

Niezwykła atmosfera Pałacu w Wilanowie oraz Oranżerii sprzyjała nawiązaniu nowych relacji oraz dyskusjom i inspirującym rozmowom na temat przyszłości innowacji w Polsce.

Poznajcie laureatów pierwszej edycji Konkursu Innowacyjny Lider 2024.





INNOWACYJNY LIDER - 2024





Innowacyjny Zarząd

1. Finanse / Fin-Tech / Insur-Tech

PayPo - paypo.pl

INNOWACYJNY LIDER - 2024

Innowacyjne Marki

1. Uroda / Beauty-Tech

Clovin

clovin.com.pl/

Innowacyjne Produkty Usługi

1. Mała firma: CHROMEBOOK, ACER

2. Średnia firma: PLUSSZ, POLSKI LEK

3. Duża firma: PRODUKT ARCHITEKTURA, BNP PARIBAS

4. ŚREDNIA FIRMA: PAYPO

5. DUŻA FIRMA: BTR SYSTEMS, BLACHOTRAPEZ



Innowacyjni Liderzy

KATEGORIA LIDERZY:

Zdrowie / Med-Tech / Wellbeing

Artur Nowak - Evidence Prime

https://evidenceprime.com

2. Żywność / Food-Tech

Mateusz Kowalczyk - Foodsi

foodsi.pl

3. Software / Aplikacje

Anna Korc - Nerfie.AI

nerfie.ai

4. Marketing / Mar-Tech / Ad-Tech

Joanna Tymowicz - Ideo Force

ideo.pl

5. Media / Entertainment / Gaming

Joanna Foryś - Human Me

www.idmegame.com

6. Future Industry

Bartosz Kubik - Ekoenergetyka Polska

ekoenergetyka.com

7. Usługi Profesjonalne

Michał Mądry - JP Weber

jpweber.com

8. Technologie / Telco / IT

Łukasz Łopuszyński - Acer

www.acer.com/pl-pl

9. Transport / Logistyka

Tomasz Pawliszyn - Airhelp

http://www.airhelp.com/

10. Finanse / Fin-Tech / Insur-Tech

Marcin Bobruk - Sandis

http://sandis.io

11. B2B / Przemysł / Industry 4.0

Mateusz Zawistowski - Zenith.AI

zenithstrategy.ai

12. Dom / Budownictwo / Prop-Tech

Mikołaj Placek - Oknoplast

oknoplast.com.pl

13. Rafał Michalski - Blachotrapez

blachotrapez.eu

14. Energy / Green-Tech

Anna Gąciarz - Turbiny Neuronowe

turbinyneuronowe.pl

15. Retail / Handel

Marcin Miszczak - Mr Brothers

www.skinlight.pl

16. Rolnictwo / Agri-Tech

Łukasz Czech - Agro We

agrowe.pl

17. Instytucje Społeczne / NGO

Sylwia Chrabałowska - Fundacja Moc Kobiet

mockobiet.eu

18. E-Commerce / Marketplace

Ewa Kraińska - When U Buy

whenubuy.com

INNOWACYJNY LIDER - 2024

Innowacyjne Startupy

Usługi Profesjonalne

Univect

www.univect.com

2. Energy / Green-Tech

Bin-e

bine.world

3. Software / Aplikacje

Animal Hotels

animalhotels.com

4. Marketing / Mar-Tech / Ad-Tech

Instreamly

instreamly.com

5. Zdrowie / Med-Tech / Wellbeing

Biocam.AI

www.biocam.ai

6. Żywność / Food-Tech

Foodsi

foodsi.pl

7. Media / Entertainment / Gaming

Human Me

www.idmegame.com

8. Technologie / Telco

Astroteq.AI

astroteq.ai

9. Moda / Lifestyle

Eyenimage

eyenimage.com

10. B2B / Przemysł / Industry 4.0

AIDAR

https://aidarsolutions.com/

11. Dom / Budownictwo / Prop-Tech

Zonifero

zonifero.com

12. RTV / AGD

Reef Factory

reeffactory.com/pl/

13. Future Industry

Wash Innovation

washinnovation.com

14. Instytucje Społeczne / NGO

Fundacja Tomorrow Offline

fundacjatomorrowoffline.pl

15. Zdrowie / med-tech / wellbeing

MINDGRAM

GRAND PRIX INNOWACYJNY LIDER - 2024



Biocam https://www.biocam.ai

SERDECZNIE GRATULUJEMY LAUREATOM!

"Bez innowacji żadna firma, ani organizacja nie jest w stanie poradzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, które codziennie przynosi nam życie, dlatego tak ważne jest docenianie tych, którzy zmieniają nasz świat na lepszy i inspirują innych swoimi działaniami." - Powiedział w trakice Gali Finałowej - Paweł Netczuk - Organizator Konkursu

Partnerami wydarzenia byli: SWPS, Innovations Hub Foundation, Wolves Summit, Uniqa, Melmak, Centrum Kreatywności Targowa, Dream Employer Hub, Lodzistics, Startups - Invest in Lodz, Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, RMF, Elle, Viva, Polki.pl, Iberion, Gridaly, Startup Wrocław, Medonet, Tygrysy Biznesu, MyBizz, Brief, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej, Investin in Lodz, Fundacja Kobiety E-Biznesu, E-graderobe, Polski Holding Hotelowy, Filmteractive, Grupa Sarigato, Mediarun.com, Akademia Leona Koźmińskiego, Koźmiński Business HUB, Efekt Digital.

Strona konkursu: http://innowacyjnylider.com

Strona konferencji: https://executivesummit.eu/