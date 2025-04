Pięć osób nie żyje, trzy trafiły do szpitala, a 12 ewakuowano - taki jest bilans wieczornego pożaru w Pszowie na Śląsku. W akcji brało udział 20 strażackich zastępów. Budynek, w którym wybuchł pożar - jak przekazał wojewoda śląski, "nie był zgłoszony jako hotel".

Pięć osób zginęło w pożarze w Pszowie / KP PSP Wodzisław Śląski/asp. Mateusz Kaczmarek / PAP

Wśród poszkodowanych policjanci. Co dzieje się na miejscu tragedii?

Budynek jest całkowicie spalony. Nie ma okien, zawaliła się część dachu. Opalona jest elewacja.

Przed domem nie ma już strażaków, ale miejsca pilnują policjanci.

Z 12 ewakuowanych z budynku osób dwie odwieziono do szpitala, a pozostałe do zastępczego hotelu. Straż pożarna przekazała, że ewakuowani to dwie osoby narodowości ukraińskiej i dziesięć osób narodowości polskiej. W trakcie akcji poszkodowanych zostało dwóch policjantów. Jeden z nich trafił do szpitala, bo w trakcie akcji uległ zatruciu tlenkiem węgla.

Co się dzieje z ewakuowanymi?

Burmistrz Pszowa przekazał RMF FM, że ewakuowani z budynku są w bezpiecznym miejscu. Zabezpieczyliśmy miejsce i wyżywienie tym wszystkim osobom w budynku komunalnym - przekazał Piotr Kowol.

Miejscowe władze są w stałym kontakcie. Zapewniono, że ewakuowani pozostaną w lokalach komunalnych tak długo, jak będzie to konieczne. Jesteśmy w kontakcie ze służbami pana starosty. Będziemy szukać miejsc dla nich i kontaktu z ich rodzinami. To nie są osoby bezdomne, które nie wiadomo jak się tu znalazły. Zapewne większość z nich ma rodzinę - podkreślił burmistrz.

Wśród ewakuowanych nie ma dzieci.

"Rozwój pożaru był bardzo dynamiczny"

Pożar w Pszowie / PSP Wodzisław Śląski / PAP

Komendant główny PSP nadbryg. Wojciech Kruczek przekazał podczas wczorajszego briefingu prasowego, że pożar wybuchł ok. godz. 18.30.

Ogień został zlokalizowany o godz. 21.40. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia straż pożarna zastała cały obiekt dwupiętrowy i z poddaszem użytkowym zajęte ogniem. Rozwój pożaru był bardzo dynamiczny, w związku z czym najprawdopodobniej nie udało się tym pięciu osobom ewakuować w odpowiednim czasie z obiektu - powiedział Kruczek.

Dodał, że obiekt jednorodzinny, w którym wybuchł pożar, jest połączony z częścią magazynową. Nie było tam osób, które mogłyby być zagrożone skutkami tego pożaru - powiedział komendant.

Hotel tylko z nazwy?

Wojewoda śląski powiedział, że budynek, w którym wybuchł pożar, "nie był zgłoszony jako hotel". Charakter działalności, którą prowadził właściciel budynku, zostanie wyjaśniony w ramach trwającego śledztwa - dodał.

Wiadomo, że w tym budynku wynajmowano mieszkania.

Relacja świadka: Wszystko zajęło się w 10 minut

Reporter RMF FM Marcin Buczek dziś rozmawiał z panem Tomaszem, który mieszka naprzeciwko budynku, który się zapalił. Mężczyzna zaznaczył, że ogień szybko zajął obiekt.

Byłem tutaj około 18:20 i jeszcze nic się nie działo. O 18:35 zadzwonił do mnie kumpel - powiedział, że na miejscu jest pełno ognia - podkreślał pan Tomasz. To wszystko się zajęło w ciągu 10 minut - zaznaczał.

Mieszkaniec Pszowa dodał, że gdy przyjechał na miejsce, widział przed płonącym budynków wielu policjantów i strażaków. Wszystko było zajęte ogniem - mówi.