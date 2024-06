Do Warszawy w godzinę

Jak mówił Dariusz Joński, europoseł, wieloletni przewodniczący Łódzkiego Zespołu Parlamentarnego, tunel doprowadzi do rewolucji w transporcie kolejowym w regionie, ale też w skali kraju, podróż z Łodzi do Warszawy skróci się do 60 minut, a pociągi będą mogły kursować na tej trasie co pół godziny.

Tunel średnicowy pod Łodzią to pierwszy z dwóch, które mają przeciąć miasto. Będzie służył kolei aglomeracyjnej i dalekobieżnej.