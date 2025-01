We wtorek rano doszło do poważnej awarii sieci zasilania na wrocławskiej zajezdni Borek, w wyniku czego sparaliżowany został ruch aż 16 linii tramwajowych. Choć awaria została już usunięta, to nadal trzeba liczyć się z opóźnieniami.

/ Maciej Kulczyński / PAP Reporterka RMF FM Martyna Czerwińska poinformowała, że na ważnej zajezdni we Wrocławiu - Borek - doszło we wtorkowy poranek do awarii zasilania. Kilkadziesiąt tramwajów nie mogło wyjechać punktualnie. Mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska gromadzili się na przystankach. Około godz. 8:00 awaria została usunięta, ale nadal występują ogromne opóźnienia dotyczące aż 16 linii. Sięgają one nawet kilkudziesięciu minut. Opracowanie: Magdalena Olejnik