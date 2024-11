Nawet do wiosny może potrwać przywracanie do użytku przydomowych studni na terenach, przez które we wrześniu przeszła powódź. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM - wyłączonych z użytkowania jest wciąż ponad pół tysiąca studni. Dwa miesiące po powodzi sprawdzamy, z jakimi problemami borykają się mieszkańcy południowo-zachodniej Polski.

Lądek Zdrój dwa miesiące po powodzi / Martyna Czerwińska / RMF FM Naprawa przydomowych studni musi jeszcze potrwać z powodu małej liczby firm, które zajmują się takimi naprawami. Do tego cały proces oczyszczania studni jest czasochłonny - tłumaczy w rozmowie z RMF FM Główny Inspektor Sanitarny - doktor Paweł Grzesiowski. Trzeba z każdej studni odpompować wodę, zachlorować, pozostawić do działania ten środek, proces czyszczenia jednej studni trwa do tygodnia - podkreśla. Tygodniowo jesteśmy w stanie oczyszczać około dwudziestu, trzydziestu studni. W sumie na oczyszczenie czeka jeszcze ponad pięćset studni. Łatwo policzyć, że przed nami jeszcze kilkanaście tygodni pracy - dodaje. Powódź 2024 w obiektywie dziennikarzy RMF FM Michał Dukaczewski / RMF FM Najwięcej nieczynnych studni jest na Opolszczyźnie. Tam wodę pitną butelkowaną albo w beczkowozach na bieżąco władze gmin muszą dostarczać do gospodarstw, w których jedynym źródłem wody pitnej była właśnie przydomowa studnia. Gmina odpowiada za dostawy wody - przypomina Główny Inspektor Sanitarny. Wyłączone studnie to chyba najpoważniejszy problem w tej chwili. Nie można tego zrobić szybciej niż wydolność firm, które oczyszczają studnie - dodaje. Zobacz również: "Zapomniani ludzie, zapomniane firmy". Mijają dwa miesiące od powodzi

Opracowanie: Renata Gaweł