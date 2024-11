Działania resortu i inspekcji to pokłosie tragicznych wydarzeń związanych z niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych do fumigacji (gazowania).

Według doniesień mediów i służb w wyniku nieostrożnego zastosowania takich środków zmarło dwoje małych dzieci, a kilka osób, w tym również dzieci, z objawami zatrucia trafiło do szpitali.

W zeszłym tygodniu 2-letnie dziecko zmarło, a jego rodzice i dziadkowie, którzy zamieszkują wspólnie w jednym domu w Tomaszowie Lubelskim, trafili do szpitala z objawami zatrucia. Policjanci w piwnicy znaleźli silny środek gryzoniobójczy i owadobójczy.

Do podobnego przypadku doszło kilka dni wcześniej w wielkopolskim Nowym Tomyślu. W tamtejszym szpitalu zmarło 3-letnie dziecko. Dziewczynka trafiła na SOR - jak wynika z oświadczenia władz lecznicy - "bez oznak życia".

Według ustaleń policji kilka godzin przed zatruciem na terenie nieruchomości rodziny użyto chemicznego środka przeciw gryzoniom.

Środki stosowane nieprawidłowo

Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak tłumaczył na konferencji, że kupujący takie środki muszą mieć odpowiednie świadectwa. Przez internet nie ma możliwości weryfikacji, czy kupujący faktycznie ma odpowiednie uprawnienia do stosowania takich środków - dodał.

Prokuratura musi dokładnie sprawdzić, czy sprzedaż była legalna, czy nielegalna - wskazał. Zaznaczył, że "są to podmioty, które mają dopuszczenie do obrotu środkami ochrony roślin i zostały zobowiązane, żeby ten środek sprzedawać tylko tym, którzy są po odpowiednim przeszkoleniu".

Jeżeli sprzedały komuś bez odpowiedniego świadectwa szkolenia do używania środków do deratyzacji, to złamały prawo - podkreślił. Dodał, że prawo złamały także osoby bez odpowiednich certyfikatów, które takie środki kupiły.