Od 1 maja zmieniają się zasady wstępu do warszawskiego zoo dla uchodźców z Ukrainy. 30 kwietnia to ostatni dzień bezpłatnego wstępu dla grup zorganizowanych. Od niedzieli wszyscy będą musieli kupić bilet ulgowy w cenie 20 złotych. Nowe zasady wstępu obowiązują do 31 maja.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock Od 1 maja, by wejść do zoo, zarówno dla gości indywidualnych, jak i grup zorganizowanych z Ukrainy, potrzebny będzie zakup biletu ulgowego w cenie 20 złotych. 30 kwietnia to ostatni dzień bezpłatnego wstępu dla grup zorganizowanych - poinformowało stołeczne zoo.



Miesiąc wcześniej wprowadzono konieczność zakupu biletu ulgowego dla osób indywidualnych i rodzin uchodźców z Ukrainy.



W majówkę zoo otwiera kasę od strony ul. Jagiellońskiej. Dzięki temu do warszawskiego zoo będzie można wejść z 3 stron: od ul. Ratuszowej, od Mostu Gdańskiego i od ul. Jagiellońskiej.



W weekend majowy stołeczne zoo jest czynne: 30 kwietnia (sobota) w godzinach 9-18, 1 maja (niedziela) - 9-19, 2 maja (poniedziałek) - 9-18, 3 maja (wtorek) - 9-19. W pozostałe dni maja ogród jest otwarty od godziny 9 do 18 w dni robocze oraz do godziny 19 - w weekendy i święta. Kasy zamykane są godzinę wcześniej. Zobacz również: W starej studni znaleziono ciało mężczyzny

​Rolnicy apelują w sprawie największego lotniska w Polsce. "Nie na naszej krzywdzie"

Płock: Zabójstwo 20-latka. Dożywocie dla trzech oskarżonych

​Sprzedawali alkohol nieletnim. Jest akt oskarżenia