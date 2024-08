Wyjątkowy pokaz dronów upamiętni Powstanie Warszawskie. W dzisiejszym widowisku weźmie udział ponad 600 latających, świetlnych maszyn, które w synchronicznym roju uformują na niebie kilkanaście różnych figur.

Dzisiaj w Warszawie odbędzie się największy w Polsce świetlny pokaz dronów.

Aż 615 maszyn, w perfekcyjnie zsynchronizowanym roju, stworzy niesamowite, świetlne figury, upamiętniając bohaterów Powstania Warszawskiego w roku, w którym obchodziliśmy 80. rocznicę jego wybuchu.

„W jak Wolność” to widowisko będące połączeniem nowoczesnej technologii z głębokim, historycznym przekazem, podkreślone specjalnie skomponowaną symfonią autorstwa Karima Martusewicza, syna Powstańca Warszawskiego.

Ten niezwykły spektakl będzie przełomowym wydarzeniem w historii stolicy, które przemieni warszawskie niebo w tło opowieści łączącej pamięć o Powstaniu Warszawskim z innowacyjną formą przekazu.

Każdy z Państwa, kto zechce zobaczyć ten niezwykły pokaz ponad sześciuset świetlnych dronów, które będą tańczyć nad warszawskim niebem do dźwięków oryginalnego utworu symfonicznego, będzie mógł to zobaczyć o godzinie 21.30. Najlepiej będzie to widać na wysokości Bulwaru gen. Pattona, a cały pokaz potrwa około 12 minut- powiedziała reporterowi RMF MAXX Monika Beuth ze stołecznego ratusza.

