W czwartek na al. 11 Listopada w Gorzowie Wlkp. tramwaj zderzył się z policyjnym radiowozem. Dwoje funkcjonariuszy zostało poszkodowanych i trafiło na szczegółowe badania do szpitala. Nikomu innemu nic się nie stało.

Miejsce wypadku / Lech Muszyński / PAP

Do zdarzenia doszło w czwartek około godz. 14.00 na al. 11 Listopada w Gorzowie Wlkp.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że policjant kierujący oznakowanym radiowozem, przejeżdżając przez podwójne torowisko, wjechał przed tramwaj, który uderzył w bok policyjnego pojazdu od strony kierowcy. Radiowozem jechała także policjantka.

/ Lech Muszyński / PAP

"Na szczęcie nic nie wskazuje na to, by obrażenia policjantów zagrażały ich życiu czy zdrowiu. Jak zawsze w takich przypadkach, oboje trafili na bardziej szczegółowe badania do szpitala" - powiedział Grzegorz Jaroszewicz z KMP w Gorzowie Wlkp.

Dodał, że motorniczy tramwaju i jego pasażerowie nie ucierpieli w zderzeniu. Radiowóz został jednak poważnie uszkodzony.

Ustaleniem dokładnych okoliczności i sprawcy zdarzenia zajmują się teraz policjanci ruchu drogowego.

Wszystko wskazuje jednak na to, że mógł zawinić policjant kierujący radiowozem.