Stołeczny ogród zoologiczny rozpoczął mikołajkową zbiórkę prezentów dla zwierząt. Chętni mogą od dziś do 30 listopada przynosić prezenty. "Prosimy o czystość i fabryczne opakowanie produktów – to bardzo ważne dla zdrowia zwierząt" – przekazało zoo.

Warszawskie zoo / Marek BAZAK/East News / East News

Prezenty można przynosić codziennie w godzinach 7-19 do ochrony przy wejściach od ul. Ratuszowej i od strony Mostu Gdańskiego. Zbiórka zakończy się 30 listopada mikołajkowym piknikiem.

Dla gepardów, lampartów amurskich i lwów ogród rekomenduje duże piłki (np. do siatkówki). Małe (takie jak do golfa) sprawdzą się dla surykatek, tenisowe dla słoni, a plastikowe dla żyraf. Dla słoni, hipopotamów i żyraf dobrym prezentem będą także rury PCV i złączki o średnicy do 15 cm.

Sprawdzą się również koce dla goryli, kosze wiklinowe i linki alpinistyczne dla lemurów i sajmiri oraz liany naturalne i sztuczne dla rzekotek, drzewołazów, małych węży, anolisów i bezkręgowców.

Prezentami mogą być też przekąski takie jak: orzechy nerkowca, orzechy laskowe łuskane, wiórki kokosowe, dżemy, konfitury i marmolady o prostym składzie, herbaty owocowe i ziołowe, zioła, musy owocowe i warzywne, galaretki owocowe, sucha karma, miód (najlepiej wielokwiatowy), płatki kukurydziane z prostym składem czy owoce i warzywa suszone.