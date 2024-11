W najbliższych dniach pogoda coraz mocniej będzie nam przypominać o nadchodzącej zimie. Czekają nas pochmurne dni z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Trzeba przygotować się też na silny wiatr.

Prognoza pogody na poniedziałek

Poniedziałek będzie na ogół pochmurny z większymi przejaśnieniami. W północnej połowie kraju prognozowane są przelotne opady deszczu. W wielu miejscach, głównie w południowo-wschodniej połowie kraju spadnie deszcz ze śniegiem, a w wyższych partiach gór - śnieg. Na Wybrzeżu możliwe są burze.

Temperatura maksymalna wyniesie od 3 do 7 stopni, a w nocy temperatura minimalna od -2 do 1 stopnia. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, na Wybrzeżu do 80 km/h, wysoko w górach do 90 km/h, zachodni.

Prognoza pogody na wtorek

Wtorek będzie pochmurny i deszczowy prawie w całej Polsce. W północnej połowie kraju i w górach opady deszczu mogą przejść w deszcz ze śniegiem i śnieg.

Temperatura maksymalna wyniesie 6-9 stopni. Tylko na północnym wschodzie będzie chłodniej - tam temperatura nie przekroczy około 4 stopni. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, na Wybrzeżu i w rejonach podgórskich do 80 km/h, a wysoko w górach nawet do 110 km/h, głównie południowy i południowo-wschodni.

Prognoza pogody na środę

Środa nadal będzie pochmurna, wietrzna, z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu.

Temperatura maksymalna wyniesie 3-5 stopni, tylko na wschodzie będzie nieco cieplej - 6-9 stopni. W nocy termometry pokażą od 0 do 4 stopni. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, nad morzem także dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

Prognoza pogody na czwartek

W czwartek przejaśnienia mogą się pojawić głównie na wschodzie kraju. Na zachodzie wystąpią przelotne opady śniegu lub śniegu z deszczem.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0-3 stopni, tylko w strefie brzegowej około 5 stopni. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, nad morzem w porywach do 55 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

Prognoza pogody na piątek

Piątek przyniesie duże zachmurzenie i opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 do 3 stopni, jedynie na obszarach górskich Karpat od -2 do 0 stopni.

W nocy termometry pokażą od -2 do 0 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

W sobotę na zachodzie pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia. W centrum i na wschodzie prognozowane jest zachmurzenie duże. Przelotne opady śniegu wystąpią głównie w północnej połowie kraju.

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 1 do 4 stopni, a minimalna w nocy - od -2 do 1 stopnia. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

W niedzielę będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na przeważającym obszarze kraju nie powinno padać.

Opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przejściowo marznącego i powodującego gołoledź, możliwe są głównie na Śląsku i w Małopolsce. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 do 3 stopni.