Zdania są podzielone

Nie wszyscy jednak zachwalają ten pomysł. Rzymski radny ds. kultury, Massimiliano Smeriglio, poprosił platformę o anulowanie wydarzenia. Smeriglio twierdzi, że promocja jest obrazą dla historycznej rangi Koloseum i nie jest on sam w swoim sprzeciwie.

Przewodnicząca Komisji Kultury Rzymu Erica Battaglia, ostrzegła, że miejsce dziedzictwa UNESCO nie może zostać przekształcone w park rozrywki.

Ze względu na to, co reprezentuje, Koloseum jest miejscem światowego dziedzictwa i należy dążyć do jego ochrony oraz do uczynienia go dostępnym dla wszystkich i zapobiegania, aby stało się miejscem żartów dla wybranych - powiedziała Battaglia cytowana przez CNN.

Podobne zdanie na ten temat ma Enzo Foschi, polityk centrolewicowej Partii Demokratycznej. "Nie jesteśmy w Disneylandzie, jesteśmy w Rzymie" - powiedział Foschi, krytykując jednocześnie decyzję parku.