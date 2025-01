Wystawa obrazów Józefa Chełmońskiego w warszawskim Muzeum Narodowym została przedłużona o tydzień - do niedzieli, 2 lutego. Jest to spowodowane ogromnym zainteresowaniem. Ekspozycję odwiedziło już ponad 150 tysięcy osób.

Wysawa "Józef Chełmoński" w Muzeum Narodowym w Warszawie / Albert Zawada / PAP

Ponad 150 tysięcy osób odwiedziło dotychczas wystawę dzieł Józefa Chełmońskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie. Taka popularność spowodowała, że placówka zdecydowała, iż ekspozycję będzie można oglądać tydzień dłużej niż planowano, czyli do niedzieli 2 lutego.

Reporter RMF FM zapytał stających w długiej kolejce przed muzeum, co przyciąga w obrazach Chełmońskiego.

Jest to bardzo znany Polski artysta. Uważam, że warto być zaznajomionym z jego obrazami - mówiła RMF FM warszawianka.

On mnie zaskoczył paroma obrazami, dlatego przyjechałem, żeby zobaczyć. Jest pełno takich niespodzianek w drobiazgach - zaznaczał mieszkaniec Łodzi, który przyjechał do Warszawy tylko po to, żeby zobaczyć wystawę.

Kolejka przed Muzeum Narodowym w Warszawie / Michał Krasoń / RMF FM

Rekordowa frekwencja

Wystawa prawie 120 malowniczych krajobrazów i scen z życia wsi już teraz pobiła rekord frekwencji Muzeum Narodowego w Warszawie.

Dotychczas najlepszy wynik należał do wystawy dzieł Picassa. Odwiedziło ją około 114 tysięcy osób.

Wystawie towarzyszy dwutomowy katalog. Zwiedzający mogą skorzystać z audioprzewodników czytanych przez Krystynę Czubównę i Adama Wajraka.

Projekt CHEŁMOŃSKI jest realizowany w latach 2022-2025 przez Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Poznaniu i Muzeum Narodowe w Krakowie. W ramach projektu zaplanowano trzy odsłony wystawy. Pierwsza w Muzeum Narodowym w Warszawie (27 września 2024 - 2 lutego 2025), kolejna w Muzeum Narodowym w Poznaniu (6 marca - 29 czerwca 2025) i ostatnia w Muzeum Narodowym w Krakowie (8 sierpnia - 30 listopada 2025).