Polskie seriale w konkursie na Najlepszy Serial Roku 2024 na BNP Paribas Warsaw SerialCon oceni międzynarodowe jury w składzie: David Caffrey, Gaïa Weiss, Danna Stern oraz Pam Roberts. Festiwal ruszy już 4 grudnia w Warszawie.

David Caffrey / Materiały prasowe

David Caffrey jest irlandzkim reżyserem filmowym. Najbardziej znanym z projektów takich jak: "Peaky Blinders", "Love//Hate", "Alienista", czy ostatni "Dżentelmeni".

Caffrey woją karierę rozpoczął pracując przy produkcji rozlicznych B-movies z Rogerem Cormanem. Gdy jego krótkie metraże "Connivers", "Bantams" i "Bolt" przykuły uwagę środowiska filmowego, zaowocowały debiutem fabularnym "Gra Słów" oraz serialem "Arystokraci". Jego kolejnym filmem pełnometrażowym była komedia "Nos Aborygena". Od tamtej pory David Caffrey reżyseruje zarówno filmy fabularne, reklamy jak i seriale telewizyjne, takie jak "Pan na dolinie", "Life Begins" czy "Dzikie serca". Caffrey jest reżyserem 25 z 28 odcinków najlepszego serialu w historii irlandzkiej telewizji - "Love/Hate". Serial ten wygrał rozliczne nagrody IFTA (Irish Film and Television Awards), z których dwie trafiły w ręce Davida, jako najlepszego reżysera. Jego inne projekty to "Tennison" i "Stan Lee’s Lucky Man". Niedawno David był reżyserem i producentem wykonawczym serialu "Indeks Strachu" - czteroodcinkowego serialu z Joshem Hartnettem. Serial jest adaptacją książki Roberta Harrisa. Jest także reżyserem i producentem wykonawczym drugiego sezonu serialu "Alienista", wyróżnionego nagrodami Emmy i nominowanego do Złotych Globów, w którym główne role zagrali: Daniel Bruhl, Luke Evans i Dakota Fanning. Jednym z najbardziej znanych projektów nad jakimi pracował jest wyróżniony nagrodami BAFTA serial "Peaky Blinders" z Cilianem Murphy, w którym wyreżyserował cały czwarty sezon. Jednym z jego ostatnich projektów jest serial "Dżentelmeni", będący adaptacją filmu Guy’a Ritchiego z 2019 roku o tym samym tytule. Serial miał swoją premierę w 2024 roku a w głównych rolach możemy zobaczyć Theo Jamesa, Gaïę Weiss oraz Kayę Scodelario.

Gaïa Weiss / Materiały prasowe

Gaïa Weiss jest francuską aktorką i scenarzystką, znaną widzom z takich seriali telewizyjnych jak "Wikingowie" czy "Maria Antonina", jak i wielokrotnie nagradzanego filmu "Meander". Urodzona w Paryżu, córka Polki i Francuza, dorastała pomiędzy Paryżem a Londynem w wielokulturowym środowisku. Swoją miłość do sceny odkryła w wieku 4 lat dzięki baletowi, a w wieku 7 lat zaczęła uczęszczać na zajęcia teatralne. Szkoliła się w Cours Florent w Paryżu, a następnie w London Academy of Music and Dramatic Arts. Jest siostrzenicą dzienikarza politycznego, Andrzeja Koraszewskiego, pod wpływem którego stworzyła swój pierwszy projekt serialowy "Solidarność" - obecnie pracuje nad tym projektem wraz z Sylvią Saether i Sumbolon Productions. W 2021 zdobyła liczne nagrody dla najlepszej aktorki za role Lisy w filmie "Meander" (New York Horror Film Festival, Rojo Sangre w Buenos Aires, Celludroid Film Festival, FilmQuest).

Gaïę Weiss możemy zobaczyć na małym ekranie w serialu "Dżentelmeni" Guy’a Ritchiego, wyreżyserowanym także m.in. przez Davida Caffreya, w którym gra z takimi aktorami jak Theo James i Kaya Scodelario. W styczniu 2025 pojawi się również we francusko-izraelskiej produkcji "Menace Imminente" w reżyserii Dana Sachara oraz w "La Storia della mia famiglia", serialu Netflixa wyreżyserowanego przez Claudio Cupellini.

Danna Stern / Materiały prasowe

Danna Stern jest producentką wykonawczą/dyrektorką ds. treści globalnych w Transit Productions. Mieszkająca w Berlinie, urodzona w Izraelu, doświadczona dyrektorka ds. treści, pracuje ponad granicami i gatunkami, koncentrując się na produkcjach scenariuszowych i nie-scenariuszowych. Jeden z jej ostatnich projektów "Jak bracia" można już oglądać w serwisie streamingowym Netflix, a niedawno zakończony film dokumentalny "Supernova: The Music Festival Massacre", jest obecnie emitowany na wielu kanałach i platformach na całym świecie. Jako założycielka Yes Studios z siedzibą w Tel Awiwie, Stern stworzyła potęgę dystrybucyjną i deweloperską dostarczającą treści premium na międzynarodowe platformy. Dwukrotnie uznana za jedną z "Top 500 Global Media Leaders" magazynu Variety, była bezpośrednio odpowiedzialna za globalne premiery wielu seriali, w tym: "Fauda", "Shtisel", "Iwan Groźny z Treblinki", "Królowa piękna z Jerozolimy" itp. Ponadto Stern stała na czele dziesiątek adaptacji formatów na wielu terytoriach, w tym: "Your Honor", jednego z najlepiej sprzedających się formatów scenariuszowych w ostatnich latach, "Tak to widzimy" (Amazon, pierwotnie On the Spectrum), "68 Whiskey" (Paramount +) "The Good Cop" (Netflix) "Significant Other" (ITV), "Tanaav" (Fauda India, SonyLiv), "Escort Boys" (Amazon / TF-1).

Pam Roberts / Materiały prasowe

Pam Roberts pochodzi ze Szkocji i przez ostatnie dwadzieścia lat pracowała jako producentka i producentka liniowa, wnosząc ogromny wkład zarówno do brytyjskiej telewizji jak i filmu niezależnego. Wśród jej projektów serialowych są takie produkcje jak: "Dyplomatka" dla Netflixa, "Czarne Lustro", "Upadek Królestwa" czy "Shetland". Pam pracowała również przy takich niezależnych filmach jak: nagrodzony wieloma wyróżnieniami debiut Ninian Doff "Uksiążęć się", "Ostatni Oddech" czy "Obywatel Jones" Agnieszki Holland.

Pełną listę nominowanych w konkursie na Najlepszy serial roku można znaleźć tutaj.

