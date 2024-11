Wszyscy znamy ten moment, w którym odcinek naszego ulubionego serialu kończy się cliffhangerem, a do emisji kolejnego musimy czekać aż tydzień. Na BNP Paribas Warsaw SerialCon to nie grozi! Organizatorzy proponują aż 8 maratonów serialowych na dużym ekranie. A co najlepsze: dresscode – dowolny!

/ Materiał prasowy / Kapcie, piżamy i cała noc w kinie na oglądaniu seriali - brzmi jak plan? To przejdźmy do realizacji! Podczas BNP Paribas Warsaw SerialCon wszystko jest możliwe, nie wyobrażamy sobie mówienia o serialach bez maratonów kinowych z nimi w roli głównej - zachęcają organizatorzy. Wybrali oni 8 produkcji - każdy znajdzie tam coś dla siebie! Nutka nostalgii? A może kryminalne zagadki? Dużo śmiechu albo mocne przeżycia? Wszystko to znajdziecie między 4 a 8 grudnia w warszawskiej Kinotece! Jeszcze się zastanawiacie? Poniżej znajdziecie listę powodów dla niezdecydowanych - jeżeli przynajmniej na jeden z nich zabije Wam mocniej serce, koniecznie musicie spędzić z nami noc w kinie! W czasie maratonu cały świat na tych kilka odcinków się zatrzymuje - wszystkie troski odpływają, a świat bohaterów staje się na tych kilka godzin naszym. Jeżeli potrzebujecie odcięcia od deadline’ów, albo przedświątecznego szaleństwa - macie w nas oparcie!

W naszym maratonie nie musicie szybko biegać, możecie odprężyć się swobodnie na kinowym fotelu i zanurzyć się w serialowym świecie. Jedyna kondycja, jaka jest Wam na ten czas potrzebna, to ta związana z oglądaniem seriali. Jeżeli chcecie pobić swój rekord w kinie, to jest ku temu wspaniała okazja!

Denerwuje Was szukanie pilota, żeby przełączyć na kolejny odcinek? W trakcie seansu w kinie nie potrzebujecie go!

Razem z przyjaciółmi macie swój ulubiony serial, ale nie mieliście czasu go jeszcze razem obejrzeć? Przychodźcie w parach, grupach lub sami - każda opcja dozwolona!

Kocyk, kapcie, piżamka? Czemu nie?! Najważniejsza jest wygoda! Zapraszamy Was i w szałowych stylizacjach i w ulubionych dresach, w charakteryzacjach, make-upach lub sauté! Poniżej lista wszystkich maratonów serialowych podczas BNP Paribas Warsaw SerialCon - wybierzcie ulubione bądź dajcie się zaskoczyć. "07 zgłoś się" (odc. 1, 8, 12, 20) 05.12.2024 | 18:30 "Artyści" (odc. 1-8) 06.12.2024 | 19:15 "Barbara i Jan" (odc. 1-7) 07.12.2024 | 19:45 "Król" (odc. 1-8) 06.12.2024 | 17:00 "Królestwo: Exodus" (odc. 1-5) 05.12.2024 | 18:00 "Prosta sprawa" (odc. 1-6) 07.12.2024 | 18:00 "Ślepnąc od świateł" (odc. 1-8) 06.12.2024 | 17:15 "The Office PL" (sezon 3, odc. 1-12) 07.12.2024 | 18:45 Bilety już do nabycia na stronie warsawserialcon.pl/! Zobacz również: Gobelin, obraz i tarcza. ​Unikatowe eksponaty trafiły do Nieborowa

