Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu wszczęła dochodzenie, dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej 15-letniego ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Mazowieckim. Sprawa związana jest z zachowaniem księdza na jednej z lekcji.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformowała Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu, naruszenie nietykalności cielesnej 15-letniego ucznia Radosława Sz. miało dotyczyć "przytrzymywania jego głowy o blat ławki, przetrzymywania za szyję i wykręcania rąk". Do zdarzenia doszło w piątek 9 grudnia.

Sprawę opisał w poniedziałek portal TVN Warszawa . Do incydentu doszło w placówce, która opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, prowadząc wczesne wspomaganie rozwoju oraz terapię dzieci autystycznych. Portal otrzymał nagranie od matki jednej z uczących się tam nastolatek. Na nagraniu zarejestrowanym w jednej z klas widać, jak ksiądz przyciska ucznia do ławki, mówiąc m.in. "przeproś Pana Boga", a gdy chłopiec odmawia, oznajmia: "idziemy do pani dyrektor".

Przesłuchania świadków

Dotychczas przesłuchano w charakterze świadka matkę pokrzywdzonego ucznia oraz matkę uczennicy, która nagrała zdarzenie podczas lekcji religii. "Przesłuchano również w charakterze świadka uczennicę (...), która potwierdziła, że nagrywała całe zdarzenie. Małoletnia zeznała, że pokrzywdzony miał narysować postać Matki Boskiej, ale odmówił, twierdząc, że nie wierzy w Boga i używał przy tym słów wulgarnych" - dodała przasnyska Prokuratura Rejonowa.



W informacji zaznaczono, że w związku ze sprawą "zabezpieczono również płytę CD z nagraniem zdarzenia oraz sporządzono protokół z jego odtworzenia".



"Niezbędne jest przesłuchanie uczniów, bezpośrednich świadków zdarzenia na okoliczności zajścia podczas lekcji religii, w tym oczywiście również w charakterze świadka małoletniego (...) z udziałem psychologa. Po wykonaniu czynności procesowych, podjęte będą dalsze decyzje w sprawie" - zapowiedziała Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu.



Ksiądz odsunięty od prowadzenia zajęć

Jeszcze we wtorek w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym kontrolę rozpoczęła delegatura z Ostrołęki mazowieckiego Kuratorium Oświaty.



To zachowanie nieodpowiednie, nie zgadamy się z takim postępowaniem nauczyciela, który opiekuje się dziećmi, szczególnie w przypadku, gdy potrzebują one pomocy, bo jest to placówka specjalna - mówi wicestarosta makowski Dariusz Wierzbicki. Dodał, że po ujawnieniu zdarzenia "ksiądz został od razu odsunięty od prowadzenia zajęć przez dyrekcję Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego".



Sprawą zachowania księdza na lekcji w tym ośrodku zajęła się najpierw policja, która przyjęła od matki poszkodowanego ucznia zgłoszenie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Następnie, we wtorek, przekazała zebrane materiały prokuraturze, jak również Płocka Kuria Diecezjalna, która tego samego dnia wydała oświadczenie.



"W związku z sytuacją, która miała miejsce w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Mazowieckim, informuję, że biskup płocki niezwłocznie spotka się z księdzem katechetą oraz dyrekcją tej placówki" - napisała w stanowisku przekazanym PAP rzeczniczka płockiej kurii dr Elżbieta Grzybowska.



Jak zaznaczyła, "chodzi o to, aby sprawę dokładnie wyjaśnić i podjąć odpowiednie decyzje wobec duchownego". "Wcześniej nie mieliśmy żadnych zgłoszeń o tym zajściu, ani uwag z Makowa co do pracy księdza. Przepraszamy za to, co się stało. Taka sytuacja nigdy nie powinna się zdarzyć" - podkreśliła dr Grzybowska.