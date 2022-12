Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach poszukują 33-letniej Moniki Dejk-Ćwikły. Wokalistka zespołu OBRASQi we wtorek 13 grudnia 2022 roku wyszła z psem na spacer. Do tej pory nie wróciła do domu i nie kontaktowała się z bliskimi.

Zaginiona Monika Dejk-Ćwikła / Policja Z dotychczasowych ustaleń wynika, że Monika Dejk-Ćwikła 13 grudnia 2022 roku około godziny 13:00 wyszła na spacer z psem w okolicach jeziora w Kartuzach. Kobieta od tamtej pory nie wróciła do domu i nie kontaktowała się z bliskimi. Zaginiona jest szczupłej budowy ciała, ma włosy w kolorze ciemnego blondu do ramion, które może mieć upięte w kucyk, ma oczy koloru piwnego, a na plecach duży tatuaż z motywem róż. Pies - biszkoptowej maści labrador - miał założone czerwone szelki oraz dopiętą niebieską smycz. Wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu osoby zaginionej proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach nr tel. 47 742 22 18, 47 742 22 40 lub dyżurnym KPP Kartuzy nr 47 742 22 22 lub pod numer alarmowy 112. Muzyka zespołu OBRASQi zaliczana jest do indie-dreampop-rocka. Grupa działa od kwietnia 2019 roku. Debiut płytowy "Dopowiedzenia" (2021) uznany został przez wielu dziennikarzy muzycznych za płytę/debiut roku, a miesięcznik "Teraz Rock" uplasował OBRASQi na 4. miejscu w zestawieniu "Nadziei 2021" polskiej muzyki.

Trio tworzą Monika Dejk-Ćwikła, Artur Wolski oraz Jarek Bielawski.