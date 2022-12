Policja z Makowa Mazowieckiego skierowała do prokuratury w Przasnyszu materiały zebrane w sprawie zachowania księdza podczas lekcji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na Mazowszu. Krótki film, na którym widać m.in., jak ksiądz przyciska ucznia do ławki, opublikował portal TVN Warszawa.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformowała rzeczniczka Kurii Diecezjalnej Płockiej dr Elżbieta Grzybowska, sprawa zachowania księdza jest tam znana i będzie wyjaśniana.

Do zdarzenia, jak informuje TVN Warszawa , doszło w piątek w placówce, która opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, prowadząc wczesne wspomaganie rozwoju oraz terapię dzieci autystycznych. Portal otrzymał nagranie od matki jednej z uczących się tam nastolatek.

Kuria: Przepraszamy za to, co się stało

"W związku z sytuacją, która miała miejsce w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Mazowieckim, informuję, że biskup płocki niezwłocznie spotka się z księdzem katechetą oraz dyrekcją tej placówki" - napisała we wtorek w odpowiedzi na pytania PAP rzeczniczka płockiej kurii. Jak zaznaczyła, "chodzi o to, aby sprawę dokładnie wyjaśnić i podjąć odpowiednie decyzje wobec duchownego".

"Wcześniej nie mieliśmy żadnych zgłoszeń o tym zajściu, ani uwag z Makowa, co do pracy księdza. Przepraszamy za to, co się stało. Taka sytuacja nigdy nie powinna się zdarzyć" - podkreśliła dr Grzybowska.

Sprawą zachowania księdza na lekcji Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Mazowieckim zajęła się też tamtejsza policja.

Mogę powiedzieć tyle, że otrzymaliśmy nagranie na policyjnego Messengera. Podjęliśmy czynności. Zostało przyjęte zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Nagranie zostało zabezpieczone. Zostali przesłuchani świadkowie - powiedziała Monika Winnik, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim. Jak dodała, "zgromadzony materiał został przesłany do Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu celem oceny formalno-prawnej".

We wtorek prokurator rejonowa w Przasnyszu Renata Zadrożna przekazała PAP, że materiały policji w sprawie jeszcze tam nie dotarły pocztą.

Co było na nagraniu?

Na wideo, nakręconym podczas lekcji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Mazowieckim widać, jak ksiądz przyciska ucznia do ławki, mówiąc m.in. "przeproś Pana Boga", a gdy chłopiec odmawia, oznajmia: "idziemy do pani dyrektor".

Jak podaje portal TVN Warszawa, według matki dziewczynki, która nagrała film, uczeń, którego ksiądz przyciska do ławki "ma jakieś 15 lat, ma ADHD, jest ruchliwy". Matka chłopca zgłosiła sprawę policji. Najgorsze jest to, że już wcześniej ten ksiądz zachowywał się dziwnie. Dzieciaki chore, nikt by im nie uwierzył, ale teraz mamy nagranie - powiedziała redakcji Kontaktu 24 matka jednej z uczennic. Dodała, że właśnie dlatego temat nie był dotychczas nigdzie zgłaszany.

W publikacji podkreślono - powołując się na matkę dziewczynki, która nagrała film - że ksiądz, zadzwonił w piątek do jej córki. Powiedział jej, że się nie nagrywa i jak ma filmik, będą konsekwencje. Ona odebrała i się rozłączyła, później znowu zadzwonił i odebrałam tym razem ja. I do mnie też powiedział, że nie wolno nagrywać i jak się film gdzieś ukaże, to grozi wywalenie ze szkoły - powiedziała kobieta TVN Warszawa.

Jak informuje TVN Warszawa, na zachowanie księdza zareagowała już dyrekcja szkoły. "Informacja o wspomnianym nagraniu dotarła do nas dziś rano. (...) Decyzją dyrektora ksiądz został zawieszony w pełnieniu obowiązków nauczyciela-katechety" - przekazała w mailu dyrektorka placówki.