W gdyńskiej szkole powstało laboratorium AI - to krok wprowadzający sztuczną inteligencję do polskiego systemu edukacji. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni jako jedna z sześciu szkół w Polsce bierze udział w projekcie AI Lab.

W gdyńskiej szkole powstało laboratorium AI / Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXX

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni jako jedna z sześciu szkół w Polsce bierze udział w projekcie AI Lab. W jego ramach w placówce powstało labolatorium sztucznej inteligencji.



Otrzymaliśmy 14 laptopów o dużej mocy obliczeniowej, do tego jest specjalny telewizor i kamerki. Jesteśmy po części szkoleń, przed nami kolejne, które przygotują nas do pracy z tym oprogramowaniem. Do tej pory bazowaliśmy na programach dostępnych w internecie, teraz poszerzymy możliwości, m.in. będziemy programować w Pythonie - opowiada Jolanta Dobska, wicedyrektorka ZSO nr 8 w Gdyni i nauczycielka informatyki.

W gdyńskiej szkole powstało laboratorium AI / Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF FM

Projekt AI Lab ma na celu wprowadzenie najnowszych rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji do polskich szkół.

Szkoła ma przygotować młodych ludzi do zaistnienia na rynku pracy, ma dać możliwość wyboru dobrych studiów. Rynek pracy na pewno będzie oparty o IT i AI. Tego już nie cofniemy. Chcemy wykorzystać ten sprzęt na każdej lekcji, nie tylko na informatyce - dodaje Witold Chudyszewicz, dyrektor ZSO nr 8 w Gdyni.

W ramach pilotażu pracownie AI trafiły do sześciu szkół w kraju:



Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni,

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu,

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach,

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wschowie,

VI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku,

Technikum im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Poniatowej.

Nad realizacją projektu czuwają Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z firmą Intel oraz partnerami technologicznymi, Instytutem Badań Edukacyjnych oraz światowymi markami producentów komputerów.



Placówki uczestniczące w programie otrzymują zestaw specjalistycznego oprogramowania do nauki i realizacji projektów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, laptopy, szafki do przechowywania i ładowania sprzętu oraz dostęp do usług chmurowych AI.