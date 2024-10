Podczas prac archeologicznych przeprowadzonych pod Ratuszem Głównego Miasta w Gdańsku naukowcy natrafili na pozostałości grodu datowanego na rok 931. To odkrycie rzuca nowe światło na początki miasta, które mogą być starsze niż dotychczas sądzono. Zdaniem dyrektora Muzeum Gdańska Waldemara Ossowskiego, żeby dokładnie poznać to miejsce należałby rozkopać tereny przy fontannie Neptuna.

Historia w warstwach ziemi

Prace archeologiczne, które pozwoliły na odsłonięcie konstrukcji z 931 roku, nie są pierwszymi próbami odkrycia historii tego miejsca. Już w latach 70. XX wieku pod kierunkiem prof. Andrzeja Zbierskiego prowadzono badania, które ujawniły fragmenty budynków z XIII wieku. Jednak dopiero ostatnie prace pozwoliły na ostateczne potwierdzenie obecności grodu z początków X wieku.

Gdzie był pierwszy gród Gdańska?

Lokalizacja pierwszego gdańskiego grodu to temat debat historyków i archeologów. Oprócz miejsca pod Ratuszem Głównego Miasta inne teorie wskazują na Górę Gradową lub Biskupią Górkę jako potencjalne lokalizacje. Jeśli chodzi o to grodzisko, to trudno nam obecnie powiedzieć o nim coś więcej, ale ewidentnie jest to pierwszy punkt dotyczący osadnictwa w Gdańska w X wieku - mówi Ossowski.

Dalsze badania konieczne

Aby dokładniej poznać historię wczesnego Gdańska, konieczne są dalsze badania archeologiczne, w tym tereny przy fontannie Neptuna. Jednak, jak zauważa Ossowski, realizacja takiego projektu w sercu historycznego miasta jest trudna do wyobrażenia. Brak źródeł pisanych utrudnia również jednoznaczne określenie sytuacji panującej w X wieku.