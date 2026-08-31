Rosyjski samolot rozpoznawczy 30 km od Łeby. Polskie myśliwce w akcji

RMF24

Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IŁ-20; nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni nad Bałtykiem – poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed południem, 30 km na północ od Łeby.

O przechwyceniu rosyjskiego samolotu szef MON poinformował w komunikacie na X. To kolejny tego typu incydent w ciągu ostatnich tygodni – poprzednio doszło do nich na początku sierpnia, gdy polskie myśliwce dwa dni z rzędu przechwytywały rosyjskiego Iła-20. O kolejnym incydencie szef MON poinformował w poniedziałek.

„Rosja po raz kolejny testowała nasze systemy odstraszania i obrony powietrznej. Przed południem, 30 km na północ od Łeby nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IŁ-20. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni nad Bałtykiem” – napisał wicepremier.

Standardowa praktyka Rosjan. Reakcja polskiego lotnictwa

Rosyjskie samoloty były kilkukrotnie przechwytywane nad Bałtykiem także wcześniej, w połowie lipca. Tego typu incydenty zdarzają się ze zmienną regularnością od dłuższego czasu, w szczególności po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Wśród przechwyconych w rejonie Ustki oraz Jastrzębiej Góry samolotów znalazły się rozpoznawcze Iły-20 oraz bojowe myśliwce Su-30 z bazy w Królewcu.

Rosyjskie samoloty zwiadowcze – a ostatnio również bojowe – regularnie latają nad Bałtykiem z wyłączonymi transponderami i bez złożonych planów lotu, co uniemożliwia ich zdalną identyfikację i utrudnia pracę organom kontroli ruchu lotniczego. Eksperci wskazują, że loty nad Bałtykiem bez planów lotu i włączonych transponderów w ostatnich latach stały się standardową praktyką Rosjan. Latając w ten sposób w pobliżu granicy państw NATO, testują m.in. ich reakcję czy systemy obrony powietrznej. Takie loty Rosjan mogą też powodować zakłócenia w cywilnym ruchu lotniczym w regionie.

Pożar w fabryce produkującej drony. ABW na miejscu Służby ustalają przyczyny nocnego pożaru na terenie zakładu produkcyjnego drony w Skarżysku-Kamiennej (woj. świętokrzyskie). Gdy w budynku pojawił się ogień, zakład nie pracował. Nie ma osób poszkodowanych.

Na czym polega przechwycenie samolotu?

Przechwycenie obcego samolotu nad wodami międzynarodowymi jest standardową procedurą w sytuacji, gdy nie ma z nim kontaktu. Polega przede wszystkim na jego identyfikacji przez pilotów myśliwców, za pomocą systemów optoelektronicznych i kontaktu wzrokowego, ewentualnie nawiązaniu z nim łączności i eskortowaniu poza obszar odpowiedzialności polskiego lotnictwa. Piloci mogą w tym celu wykonywać szereg manewrów – zbliżać się do obcego samolotu, pokazywać mu swoje uzbrojenie czy wypuszczać flary.

Kontroli aktywności rosyjskiego lotnictwa w regionie służy m.in. misja NATO Baltic Air Policing, w ramach której samoloty polskie i sojusznicze patrolują przestrzeń nad państwami bałtyckimi i samym Bałtykiem. Ponadto przestrzeń międzynarodowa na morzu jest monitorowana przez siły zbrojne państw regionu – Polski, Szwecji, Danii czy Niemiec.