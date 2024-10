27-latek, który w ostatni wtorek zadał policjantowi 13 ran ostrym narzędziem, został aresztowany na trzy miesiące. Do zdarzenia doszło w Tursku w woj. pomorskim. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa funkcjonariusza.

Sprawca ataku zatrzymany przez policję / Policja Pomorska / Policja

Napastnika udało się zatrzymać po obławie w lesie we wsi Tursko, niedaleko Bytowa na Pomorzu. Grozi mu dożywocie.

Do ataku na policjanta doszło we wtorek ok. godz. 18.00. Funkcjonariusz wspólnie ze strażnikiem leśnym podczas patrolowania lasu próbowali interweniować wobec mężczyzny, który na ich widok zaczął uciekać. Policjant ruszył za nim.

Napastnik ugodził mundurowego ostrym narzędziem i uciekł.

Policjanci poszukiwali go przy wykorzystaniu sprzętu termowizyjnego, dronów oraz psów służbowych.

Prokuratora podała we wtorek, że na ciele pokrzywdzonego funkcjonariusza wstępnie ustalono 13 ran zadanych ostrym narzędziem, m.in. w okolicach głowy i pleców.