W Szczecinie poszukiwani są wolontariusze do pomocy przy noszeniu i segregowaniu darów dla powodzian. Wsparcie potrzebne jest w szczecińskim punkcie zbiórki, który działa w Netto Arenie. Od rana do wieczora trafiają tu kolejne torby od darczyńców.

W Szczecinie poszukiwani są wolontariusze do pomocy przy noszeniu i segregowaniu darów dla powodzian. / Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia /

Punkt zbiórki darów dla powodzian przy ul. Szafera działa od wtorku. Z każdą godziną płyta Netto Areny wypełnia się prowiantem, środkami czystości, zgrzewkami wody, karmą dla zwierzą i innymi produktami.

Ze Szczecina na południe Polski wyjechały dotąd cztery tiry pełne darów.

Cały czas mieszkańcy Szczecina przynoszą dary dla powodzian. Wolontariuszy też mamy już więcej niż na początku. Jeśli mogę o coś zaapelować, to potrzebujemy osób, które będą w stanie te dary nosić, czyli przede wszystkim panów. Mieszkańcy donoszą to wszystko, ale trzeba pomóc potem dary wnieść - mówi Maciej Łabuń, koordynator ds. pomocy z ramienia prezydenta Szczecina.

Praca w punkcie nie jest lekka. Pani Halina, wolontariuszka ze Szczecińskiego Centrum Seniora pokazuje podrapane do łokci ręce. Dziś założyłam za krótkie rękawy, ale jestem trzeci dzień i jest masa pracy. Paznokcie już połamałam, ale to poświęcenie warte sprawy - mówi wolontariuszka.

Najcięższe są, o dziwo, ubrania. To wydaje się takie lekkie, ale gdy zapełnimy nawet mały karton, to jest naprawdę ciężkie. Staramy się dawać sobie radę, trochę pociągniemy, trochę popchamy - dodaje inna z wolontariuszek.

Wolontariusze przekonują, że sytuacja jest wyjątkowa, a sił dodaje świadomość, że się pomaga potrzebującym. Jeśli ktoś ma w planach obejrzeć serial, to myślę, że lepiej przyjść tutaj i zobaczyć, ile jest tutaj pozytywnej energii. Jak się będzie kłaść do łóżka z myślą, że mógł pomóc komuś, to naprawdę lepiej się wtedy zasypia - przekonują wolontariusze.

Chętni mogą zgłaszać się przez internet, działa formularz rejestracyjny. Znajdziecie go tutaj. Można też zgłosić się na miejscu.

Punkt zbiórki darów przy Netto Arenie działa w godzinach 8.00-18.00. Przez weekend dary będą przyjmowane przy wejściu T3 od strony parkingu ogólnego. W poniedziałek 23 września punkt zostanie przeniesiony do wejścia T1.