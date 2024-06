Młodzi, zdolni, rymujący poszukiwani. Szczecińska filharmonia chce stworzyć rapowy musical z wykorzystaniem orkiestry symfonicznej i uzdolnionych raperów młodego pokolenia. Na zgłoszenia od nastolatków czeka do końca przyszłego tygodnia.

Filharmonia Szczecin / Shutterstock

Młodych, uzdolnionych raperów i raperki czeka casting. Filharmonia w Szczecinie chce przyciągnąć tych, którzy sprawnie tworzą rymy, ale też czują rytm. Przed najlepszymi warsztaty, a następnie występ podczas koncertu z orkiestrą symfoniczną.

Mamy ofertę dla małych dzieci, mamy dla szkół podstawowych i dla dorosłych melomanów, ale dotąd nie udało sie stworzyć czegoś co do filharmonii przyciągnie uczniów szkół średnich. Stąd pomysł, by sięgnąć po hip hop - mówi Hanna Wilińska z Centrum Edukacji Filharmonii w Szczecinie.

Casting dla nastoletnich raperów odbędzie się 17 czerwca w sali kameralnej Filharmonii w Szczecinie. Zgłoszenia na casting będą przyjmowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego najpóźniej do 14 czerwca. Zadaniem uczestnika jest napisanie tekstu o problemie, z jakim się mierzy i zarapowanie go podczas castingu do beatu.

Jury wybierze najbardziej uzdolnioną młodzież, która już na początku września rozpocznie w Filharmonii intensywne warsztaty z raperem Bonsonem, aktorami Teatru Współczesnego i influencerami. Ich efektem będzie scenariusz koncertu "Jakby co?" dotyczącego hejtu oraz wspólny występ przed publicznością 5 października 2024 podczas festiwalu MUSIC.DESIGN.FORM. Młodzi raperzy po próbach z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii w Szczecinie wystąpią wraz z nią w złotej sali symfonicznej.

Autorzy pomysłu zapewniają, że zrobią wszystko, by koncert nie był "dziaderski".

Zależy nam na prawdziwości. Chcemy, żeby koncert współtworzyli rówieśnicy odbiorców. Cel nasz nadrzędny jest, żeby to było prawdziwe, a drugorzędnym celem jest, żeby to niosło za sobą wartość artystyczną i muzyczną - mówi Mateusz Czarnowski z Centrum Edukacji Filharmonii w Szczecinie.

W castingu i koncercie mogą wziąć udział osoby w wieku od 13 do 18 lat.