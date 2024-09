Policjanci mówią, że to prawdziwy mercedes wśród śmigłowców. Zachodniopomorska policja wzbogaciła się właśnie o nowoczesne wsparcie z powietrza. Śmigłowiec Bell 407 to najnowsza taka maszyna służb mundurowych, jedna z zaledwie kilku w Polsce

To najnowocześniejszy śmigłowiec w zasobach policji. / Aneta Łuczkowska / RMF FM - reporter

To jest nowy, błyszczący, pachnący we wnętrzu, najnowszy nabytek zachodniopomorskiej policji - cieszy się sierż. Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Od dziś nowy Bell 407GXi oficjalnie rozpoczął służbę, choć przetarcie w boju miał podczas zabezpieczania Pol'And'Rock Festiwalu w Czaplinku czy akcji rozbicia szajki produkującej narkotyki koło Słupska. To lekki śmigłowiec wielozadaniowy, patrolowo-interwencyjny. Wyposażony jest w kamery noktowizyjne oraz termowizyjne, co umożliwia latanie w dzień i w nocy.

Będziemy wykorzystywać go do zabezpieczeń czy pościgów, mogą nas czekać więc sceny jak z Ameryki. Śmigłowiec ma zaawansowany system kamer, możemy go używać nawet do nocnego poszukiwania zaginionych osób - dodaje sierż. Jaworski.

Wersja GXi jest najnowszą i najbardziej zaawansowana technologicznie. Na pokład może zabrać jednego lub dwóch pilotów, czterech pasażerów oraz operatora systemu obserwacji lotniczej. Śmigłowiec wyposażony jest system rejestracji i transmisji obrazu. Dzięki temu obraz z kamery może być transmitowany na żywo do dowódcy operacji, w której uczestniczy śmigłowiec.

Na pokładzie zainstalowany jest system oferujący najwyższej jakości wyświetlacze oraz szybkie procesory, co gwarantuje odpowiednią jasność i czytelność, szybszy rozruch i wyświetlanie map. Wyposażony jest nie tylko w system łączności policyjnej, a także możliwość łączności z tabletami i smartfonami.

Śmigłowiec nie ma jeszcze ... imienia. Nie ma takiej nazwy jak samoloty wojskowe i my, jako zachodniopomorska policja ogłaszamy konkurs na nadanie nazwy, którą będziemy się potem posługiwać - mówi sierż. Piotr Jaworski.

Propozycje od soboty można zgłaszać przez kanały Komendy Wojewódzkiej Policji w social mediach.