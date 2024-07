Odcinek drogi S3 od węzła Pyrzyce do węzła Gryfino w sobotę o godz. 7.30 został zamknięty. Ekspresówkę blokują ciężarówki. To już czwarty taki protest Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Utrudnienia na trasie prowadzącej m.in. do Szczecina i Świnoujścia mają potrwać do godz. 14.45. ZSPD zapowiada, że jeśli postulaty transportowców nie zostaną spełnione, protesty będą odbywać się w każdą sobotę wakacji.

Blokada na S3 pod Szczecinem / GDDKiA Szczecin / 20 pojazdów ciężarowych blokuje drogę S3 na węźle Pyrzyce, w kierunku Szczecina. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie komunikatem do mediów poinformowała, że odcinek S3 między węzłem Pyrzyce a węzłem Gryfino został zamknięty. Utrudnienia mają potrwać do godz. 14.45. GDDKiA i policja wytyczyły objazd od węzła Pyrzyce poprzez łącznicę zjazdową na drogę wojewódzką nr 122 do Pyrzyc i dalej drogą wojewódzką nr 119 do miejscowości Stare Czarnowo, a stamtąd drogą wojewódzką nr 120 do węzła Gryfino. Jak relacjonował na Gorącą Linię RMF FM po godz. 9.00 jeden z kierowców, korek liczy kilkanaście kilometrów. Wakacyjna trasa S3 to droga prowadząca z woj. lubuskiego i woj. dolnośląskiego do Szczecina i nad morze. W wakacyjne soboty w kierunku nadbałtyckich miejscowości zmierza kilkadziesiąt tysięcy pojazdów. Droga jest zamknięta, ale stworzyliśmy korytarz dla pojazdów policji, pogotowia, straży. Będziemy przepuszczać samochody, które przewożą ładunki niebezpieczne, a także autokary i busy. Nie chcemy stwarzać zagrożenia - zapewnia Piotr Krzyżankiewicz, wiceprezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. 13 lipca protesty organizują także przewoźnicy z woj. kujawsko-pomorskiego (planują blokadę drogi krajowej nr 25 Bydgoszcz-Koronowo) oraz z Dolnego Śląska, gdzie kolumna ciężarówek ma powoli przemieszczać się prawym pasem trasy S5 między Prusicami a Trzebnicą. Czwarty protest na S3 To już czwarty sobotni protest zorganizowany w wakacje przez ZSPD. Po raz pierwszy ciężarówki przyblokowały drogę S3/A6 pod Szczecinem 22 czerwca. Ciągniki siodłowe ustawiły się na prawym pasie jezdni, co spowodowało kilkukilometrowe zatory. Tydzień później transportowcy protestowali na głównej trasie wyjazdowej ze Szczecina. 6 lipca - tak jak dziś - zorganizowali blokadę na węźle Pyrzyce. Dlaczego protestują? ZSPD zrzeszające 300 firm oraz inne branżowe organizacje z innych regionów Polski domagają się rządowego wsparcia dla transportowców, m.in. obniżenia składek ZUS do poziomu krajów konkurujących z nimi na rynku europejskim, wprowadzenia minimalnych stawek za usługi transportowe, dofinansowania wymiany tachografów. ZSPD zapowiada, że jeśli postulaty transportowców nie zostaną spełnione, protesty na drogach będą odbywać się w każdą sobotę wakacji. Zobacz również: Cztery osoby poszkodowane w wypadku autobusu na S3

