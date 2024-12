Trzech górników zostało poszkodowanych po wstrząsie, do którego doszło w piątek późnym wieczorem w kopalni Marcel w Radlinie na Śląsku.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do wstrząsu wysokoenergetycznego doszło ok. godziny 22 w śląskiej kopalni Marcel w Radlinie.

Trzej górnicy doznali lekkich obrażeń - taką informację przekazała RMF FM rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok.

Ruch Marcel w Radlinie w powiecie wodzisławskim to część kopalni ROW.

W ostatnią środę po południu doszło do bardzo silnego wstrząsu w kopalni węgla kamiennego "Staszic" w Katowicach. Jego siłę odczuli m.in. mieszkańcy okolicznych dzielnic.

W ostatnim czasie do najpoważniejszego wstrząsu w tej kopalni doszło na początku września. 11 górników zostało wówczas przewiezionych do szpitali. Po badaniach zostali wypuszczeni do domów.